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Bakan Soylu: ''CHP özür dilemelidir''

Bakan Soylu: ''CHP özür dilemelidir''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''CHP terör saldırısını örtbas etmeye çalışıyor. Terörist Dilşad Ercan'ın bu eylemle ilgili olmadığını söyleyen terör örgütüdür, bulgular eylemin koordinasyonunda varlığına işaret ediyor. CHP'nin yapması gereken tek şey milletin karşısına çıkıp özür dilemektir'' dedi.

Gazetecilere açıklama yapan Bakan Soylu, şunları söyledi:

Teröristler Suriye’nin kuzeyinden para motorla geldi. ABD’nin yapması gereken tek şey, YPG ofisine gidip başsağlığı dilemesi.

Peki bu kişi kendi itirafı ile terör örgütüne mensup olduğunu ortaya koymuş mudur? Koymuştur. Kılıçdaroğlu’nun yapması gereken tek şey vardır, bu mızrak bu çuvala sığmaz. Milletin karşısına geçip özür dilemeliler. Devlet töhmet altında bırakılmakta. Bayram Namaz; bu kişi MLKP’li.

Cihan Gün bu listede var mı? Var. Naciye Yılmaz, DHKP-C’li. Şu terör örgütü listesinde var mı? Var. Parmak izi ve diğer patlama düzeneğindeki bulgular eylemin koordinasyonunda olduğuna işaret etmektedir.

Kılıçdaroğlu, 'Ben devletten bilgi aldım' derken PKK’yı örtülemeye, masasının altındaki bilgilerin kendisine nasıl geldiğini saklamaya çalışan maalesef bir zavallı ile karşı karşıyayız.

MERSİN'DEKİ TERÖR SALDIRISI

Terörist Dilşad Ercan'ın bu eylemle ilgili olmadığını söyleyen terör örgütüdür, bulgular eylemin koordinasyonunda varlığına işaret ediyor

 

Etiketler süleyman soylu kemal kılıçdaroğlu
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