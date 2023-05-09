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Bakan Soylu CHP'li ismi ABD ajanı ilan etti

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14 Mayıs seçimlerinde milletvekili adayı olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında CHP’li Ünal Çeviköz’ü ABD ajanı ilan etti.

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen TvNet’te katıldığı canlı yayında Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Dış Politika Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ü çok ağır bir ithamla suçladı.

CHP'li Ünal Çeviköz'ün ABD ajanı olduğunu iddia eden Bakan Soylu şöyle konuştu:

"Başka bir mesele Kapalı Maraş’ın Açık Maraş’a döndürülmesi. O Ünal Çeviköz bir iki tane açıklama yaptı. Bir tanesinde diyor ki Kıbrıs meselesi tamamen bu iktidarın söylediğinin tersi olacaktır. ABD ve Avrupa’nın tezlerini Kıbrıs meselesi üzerinde büyütmeye çalışıyor. Siz Ünal Çeviköz’ün görevinin ne olduğunu biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki ABD ajanıdır. Bu kadar net. ABD’nin bütün tezlerini savunmakla orada görevlidir. Asli görevi budur. Çok net, kimsenin sesi ona çıkamaz. Avrupa Birliği büyükelçiliğine giden de odur."

Etiketler süleyman soylu içişleri içişleri bakanı abd ajanı ajan chp ünal çeviköz ajanlık
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