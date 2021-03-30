  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Bakan Soylu duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-5 Operasyonu kapsamında Mardin'de 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, '5 terörist Mardin Bagok'ta etkisiz' mesajıyla yaptığı açıklamada, "Eren-5 Operasyonu kapsamında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komandolar, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda terörist sayısını 5 daha azalttı. Sizinle gurur duyuyoruz, tebrikler" ifadesini kullandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise, Eren-5 Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, 5 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi. 

 

Etiketler süleyman soylu pkk mardin eren-5 operasyonu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sosyal medyada iğrenç trend! Her an daha korkunç oluyor
Zonguldak'taki tünel inşaatında müthiş keşif!
Yer: İstanbul... Otelin ortasında çırılçıplak soyunan kadına ceza
Banyoda selfie hayatına mal oldu
Yabancıların Türkiye’den çıkardığı miktar ortaya çıktı
Şeyma Subaşı'nın ''hastanelik oldu'' iddialarına yanıtı çok seksi oldu
İşte hafta sonları sokağa çıkma yasağı olacak 58 il
Hırsızla suçlanan polis intihar etmişti! Kayıp gözlük bulundu
Beşiktaş'ta 20 koronavirüs vakası!
Volkswagen'in yeni SUV'u Taigo ortaya çıktı