Bakan Soylu duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-5 Operasyonu kapsamında Mardin'de 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından, '5 terörist Mardin Bagok'ta etkisiz' mesajıyla yaptığı açıklamada, "Eren-5 Operasyonu kapsamında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komandolar, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda terörist sayısını 5 daha azalttı. Sizinle gurur duyuyoruz, tebrikler" ifadesini kullandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise, Eren-5 Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, 5 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
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