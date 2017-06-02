Bakan Soylu: ''Kimseyi oynatmayız''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PYD'ye verilen bazı silahların güvenlik güçlerince ele geçirildiğini belirterek, Bunların kimden geldiği apaçık ortada. Coğrafyamızda ve ülkemizde kimseyi oynatmayız, buna asla müsaade etmeyiz" dedi.

Bakan Soylu: Coğrafyamızda kimseyi oynatmayız

Trabzon Ortahisar Belediyesi ve Ortahisar Hükümet Konağı'nın Pazarkapı Mahallesi'nde yapılacak yeni hizmet binasının temel atma töreni, İçişleri Bakanı Süleyman Soylunun katılımıyla yapıldı. Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Ak Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Ak Parti İl Başkanı Haydar Revi, CHP İl Başkanı Turgay Güngör'ün de katıldığı tören öncesi konuşan Bakan Soylu terörle mücadeleye değindi.



"Operasyonlar devam ediyor"



Diyarbakır'ın Lice İlçesi'ndeki operasyonların devam ettiğini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şöyle konuştu:



"Bugün şehit cenazesinden geliyoruz. Albayımızı ahirete, o müjdelendiği cennete uğurladık. Vatansever, toprağına bağlı insanlar. Orada nasıl hizmet yaptıklarına şahit olan evladınız olarak söylüyorum; hakları ödenmez. Büyük mücadele veriyoruz. Aydoğan paşamız ile o akşam birlikte iftar yaptığımızda söyledim. Yan yana yaptık iftarı. Dedim ki, 'Biz bu kadar değiliz. Burada sizin yanınızda sizin görmedikleriniz var. Bu ülke için şehit olanlar var. Bil ki; nerede bu mücadeleyi yaparsanız yapın, hiçbir zaman yalnız değilsiniz.' 6 bin 200 kişi ile başladığımız, ülkemizin önemli operasyonlarından biri olan Licede gerçekleştirilen operasyon devam ediyor. Yaklaşık 10 bin kişi ile devam ediyor. Diyarbakır ile Bingöl arasında evlatlarımız, bu mübarek Ramazan gününde uyuşturucu belası ile ülkemizi karşı karşıya bırakmaya çalışan terör örgütünün kenevir tarlalarını tek tek söküyor. Buradan bir haber vereceğim; geçen sene o tarlaların çoğunda kenevir ekiliydi. Bu sene o imkana sahip olamadılar, şimdi o tarlaların çoğunda buğday ekili. Bu hükümetimizin kararlığı ve milletimizin ortaya koyduğu irade, güvenlik kuvvetlerimizin bu yüksek azmi ve kararlılığı sonucunda gerçekleşmektedir. Oradaki mücadelemiz bilmenizi istiyorum. Diyarbakır, Bingöl, Koçaköy'de 10 bin yiğit evladımızla devam etmekte"



"Buna asla müsade etmeyiz"



Türkiye'de teröre destek verenlere mesaj gönderen Bakan Soylu, "En son 2 tane AT-4 dediğimiz yeni nesil, helikopter, uçak, tanksavar bütün bunlara yönelik malzemeler yakaladık. Bunların kimden geldiği apaçık ortada. PYD'ye, oradan da Türkiye sınırlarının hemen içerisine girebilmek için planlar gerçekleştiriliyor. Yapılması gereken şu; topyekûn bu mücadeleyi sergileyeceğiz ve bütün dünyaya bir mesaj vereceğiz. Coğrafyamızda ve ülkemizde kimseyi oynatmayız, buna asla müsaade etmeyiz" diyerek konuşmasını noktaladı.