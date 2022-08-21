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Bakan Soylu'dan Mardin ve Gaziantep'teki kazalarla ilgili flaş açıklama

Bakan Soylu'dan Mardin ve Gaziantep'teki kazalarla ilgili flaş açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin ve Gaziantep’te 35 kişinin hayatını kaybettiği kazalara ilişkin ''Bu büyük bir felaket. Allah bir daha böyle bir kaza ile hiçbirimizi sınamasın. İddialar inceleniyor, soruşturma çok yönlü sürüyor.'' dedi.

Bakan Soylu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Kazanın ilk olduğu andan itibaren büyük bir vakar içinde olan halkın bir evladı olarak şükranlarımı iletmek istiyorum. Büyük bir sabır gösterdiler.

Bu büyük bir felaket. Allah bir daha böyle bir kaza ile hiçbirimizi sınamasın.

Bütün cenazelerimizi defnettik. Yaklaşık cenazeler olduktan sonra savcılarımızın da hakikaten cenazeleri bir an önce sahiplerine teslim edebilmek için 4 - 4.5 saatte otopsileri tamamlamış olduk.

Cenazeler esnasında vatandaşlarımızın da Kızıltepe'de olduğu gibi burada da çevre yolu talebi oldu. Biz de Ulaştırma Bakanlığımızla görüştük, Sayın Cumhurbaşkanımıza da talebi ilettik.

Yakın bir zamanda ihaleleri yapılıp Ulaştırma Bakanımız da buraya gelecek, hayata geçirilmeye çalışılacak.

Kaçış rampaları gibi rampalar istediler, bunu da yapacağız ama çevre yolu yapılınca belki buna ihtiyaç kalmayacak. Allah bizi bir daha böyle bir imtihanla sınamasın. 3 tane çocuğu olan anne var. Allah kimseyi evlat acısı ile karşı karşıya bırakmasın.

Derik halkına gösterdiği sabra, vakara minnet ve şükran duygularımı belirtmek istiyorum.,

AĞIR TONAJLI OLDUKALRI VE FAZLA YÜK TAŞIDIKLARI İDDİASI

Soruşturmalar sürüyor. Soruşturma tüm taraflarıyla yürüyor, bir tek eksik görsek biz hınçlanırız, bedelini ödetiriz.

Etiketler içişleri bakanlığı süleyman soylu mardin gaziantep
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