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Bakan Varank'tan sosyal medyayı sallayan paylaşım

Bakan Varank'tan sosyal medyayı sallayan paylaşım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ağrı'nın Diyadin ilçesini ziyaretinde paçalarını sıyırarak dereye girdi. Bakan Varank'ın derede çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada ilgi gördü.

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde 20 ton altın ile 3,5 ton gümüş üretimi yapacak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Koza Altın İşletmeleri'nin 10 Haziran'da Mollakara Altın-Gümüş Tesisi'nin temel atma törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açılış sonrası Ağrı Valisi Osman Varol ve Belediye Başkanı Savcı Sayan ile paçalarını sıyırarak buz gibi akan dereye girdi.

PAYLAŞIMI İLGİ GÖRDÜ
Bakan Varank'ın paylaştığı fotoğrafı sosyal medyada ilgi gördü. Savcı Sayan da bakanın paylaşımını alıntı yaparak, "Hep beraber Ağrı Dağı'na çıkacaktık. Bize sözünüz var… Dört gözle bekliyoruz… Küçük sanayi sitesi için ayrıca teşekkür ederiz. Çalışmalara başladık… Sizi seviyoruz alçakgönüllü bakanım" diye yazdı.

Etiketler mustafa varank dere ağrı diyadin
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