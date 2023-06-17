Bakan'dan Erdoğan'ın sağlık durumu için dikkat çeken açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin iddialar için "FETÖ taktiği" dedi.

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Ulukaya köyünde doğup büyüdüğü mahalleye gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, burada bir açıklama yaptı.

Bakan Tunç'un gündeminde "yeni anayasa" gündemi ve Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin tartışmalar vardı.

Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin iddiaların 'FETÖ taktiği' olduğunu savundu.

Erdoğan'ın 8 buçuk saat süren kabine toplantısının ardından canlı yayında açıklama yaptığına dikkat çeken Tunç, Cumhurbaşkanı için "Gece gündüz çalışan yoğun bir tempo içerisinde çalışıyor" dedi.

"SÜREKLİ BİR FETÖ TAKTİĞİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin iddiaların asılsız olduğunu ve "bir FETÖ taktiği" olduğunu öne süren Bakan Tunç şöyle dedi:

"Bunları bir kere gündeme getirmek bile abeste iştigaldir. Onları yazanlar bugün yazmıyor ki önceki seçim dönemlerinde de sürekli bir FETÖ taktiği olarak biz bunu sosyal medyalarda görüyoruz. O tür haberlere aldırış etmemek lazım. 8,5 saat süren kabine toplantısı oldu. Cumhurbaşkanımız bakanlarımızı yeni projeler ve hedefler noktasında dikkatle dinledi. Çünkü bir önceki kabine toplantısında brifinglerinizi süratle alıp teşkilatınızı tanıyın ardından da yeni hedefler seçim beyannamemizde 'halkımıza vadettiğimiz hususlarla ilgili projelerinizi kabinede sunun' demişti.



Herkes hazırlığını yaptı ve 8,5 saat süren bir çalışma ortaya konuldu. Orada hedeflerle ilgili görüş alışverişi oldu. Cumhurbaşkanımızın o hedeflere yönelik önerileri oldu. Hemen toplantının sonunda da canlı yayında bir açıklama yaptı. Dolayısıyla gece gündüz çalışan yoğun bir tempo içerisinde çalışıyor. Tüm bu söylentilere kulak asmamak lazım bunu gündeme de almamak lazım."