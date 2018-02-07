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  4. 07 Şubat 2018 21:02

Bakan'dan Fransa'ya çok sert tepki !

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Fransa Dışişleri Bakanı'nın Zeytin Dalı ile ilgili sözlerine çok sert sözlerle yanıt verdi.

Bakan'dan Fransa'ya çok sert tepki !
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Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Fransa Dışişleri Bakanı'nın Zeytin Dalı ile ilgili açıklamasına sert tepki gösterdi.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde: 

"Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Zeytin Dalı Harekâtı hakkında en vahim, en yanlış açıklamayı yapmıştır. Şöyle diyor: “Türkiye’nin sınırlarının güvenliğini sağlamak istemesi meşru hakkıdır. Fakat sınırlarının güvenliğini sağlamak sivilleri öldürmek anlamına gelmez.

Kuşkusuz bu açıklama terör konusunda tam bir çifte standarttır. Terör örgütünün şehit ettiği vatandaşlarımızı zikretmekten kaçınanlar, olmayan şeyleri gerçek gibi sunmaktadır. Afrin’de mücadele ettiğimiz terör örgütünün katliamlarının görmezden gelinmesidir bu.

Devamında Le Drian, “Türkiye’nin uluslararası hukuku ihlal ettiğini” söylüyor. Türkiye’nin mücadelesi uluslararası hukuka tam uygundur. Hukuku ihlal edenler ve suç işleyenler, PYD-YPG terör örgütüne silah verenlerdir.

"HERKES BUNA DİKKAT ETMELİDİR"

Türkiye’yi eleştirenler, terör örgütlerine silah veren ülkeler hakkında ne düşünüyor, bunu açıkça duymak isteriz. En yüksek meşruiyetle yürüttüğümüz terörle mücadelede, Türkiye’nin karşısına düşmek kimin yanına düşmektir, herkes buna dikkat etmelidir.

Türkiye her türlü terör örgütüyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecek. Bunun kadar önemli olanın terörle mücadele konusundaki çifte standartla mücadele etmek olduğunu da bir kere daha görmüş oluyoruz.

Dost ve müttefik Fransa’nın, Türkiye’nin terörle mücadelesine tam destek vermesi doğru olandır. Böyle davranmaları müttefikliğe de “hukuk”a da en uygun davranış olacaktır."

tsk , öso , zeytin dalı , afrin
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