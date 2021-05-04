Bakanlık açıkladı! Mısır ile diplomatik temas

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişarelerin, 5-6 Mayıs'ta Kahire'de yapılacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişarelerin 5-6 Mayıs'ta Kahire'de gerçekleşeceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan Libya’ya giderken Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet ise Mısır’a gitmişti.

NORMALLEŞME SÜRECİ

Türkiye ile Mısır arasında dostluk grubu oluşturulmasına ilişkin teklifi geçtiğimiz günlerde Meclis Başkanlığı’na sunulmuştu. Konuyla ilgili tezkere TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edilmişti. Dostluk grubunun kurulmasıyla, iki ülke ilişkilerindeki normalleşme sürecine parlamenter diplomasi ayağında da katkı sağlanması amaçlanıyor.

NE OLMUŞTU?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 12 Mart'ta Mısır'la diplomatik temasların başladığını açıklamıştı. Bunun ardından Mısırlı bir yetkili, ülkesiyle Türkiye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi için egemenlik ilkesine ve Arap ulusal güvenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtmişti.

Çavuşoğlu, 10 Nisan'da da Mısırlı mevkidaşı Semih Şukri ile Ramazan ayını tebrik amacıyla bir görüşme gerçekleştirmişti. Şukri, Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği bu telefon görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Türkiye'nin son dönemdeki açıklamaları ve jestlerinin takdir edildiğini' söylemişti.