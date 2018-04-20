Başbakan'dan CHP'liler hakkında açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulu’na gelen erken seçim önergesi görüşmelerinde konuştu. Başbakan Yıldırım, "Bu seçimin zamansız olduğu gibi söylemlerin bir alt yapısı yoktur. Siyasi partiler her an seçime hazır olmak mecburiyetindedir. Gördüğümüz kadarıyla da zaten bu yönde bir hazırlık var. CHP’de adaylığını açıklayan açıklayana.Kemal Bey'e tavsiyem elini çabuk tutsun yoksa sıra kalmayacak." dedi.



İşte Yıldırım’ın konuşmasından satır başları:

Bugün karşınızda 65. Hükümetin başbakanı olmanın yanında Türkiye Cumhuriyeti’nin son başbakanı olarak da hitap etme onurunu yaşıyorum.

Bir kez erken seçim görüşülmeye başlandığında bunu ertelemenin kimseye faydası yoktur.

Bu yönde sayın Bahçeli’nin erken seçim ihtiyacını dile getirmesi ve ülkemizin baş başa kaldığı riskleri dikkate alarak bu yönde kararı sayın cumhurbaşkanımız 18 nisan tarihinde 24 haziran Pazar günü seçimin yapılması yönünde prensip kararımızı milletimize bildirmiştir.

Burada hepimizi düşen milletin önüne gitmek ve millete hesabımızı vermektir.

“KEMAL BEY’E TAVSİYEM ELİNİ ÇABUK TUTSUN”

Bu seçimin zamansız olduğu gibi söylemlerin bir alt yapısı yoktur. Siyasi partiler her an seçime hazır olmak mecburiyetindedir.

Gördüğümüz kadarıyla da zaten bu yönde bir hazırlık var. CHP’de adaylığını açıklayan açıklayana.

Kemal Bey'e tavsiyem elini çabuk tutsun yoksa sıra kalmayacak.

Son başbakan olarak belki gidip de gelmemek gelip de görmemek var. Birbirimize hakkımız geçmiştir. Hakkınızı helal edin.

“BİZİM ADAYIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN”

Bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır… Hayırlı uğurlu olsun.