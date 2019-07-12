  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 12 Temmuz 2019 19:46

Başkan Böcek: ''Milletin parasıyla tatil yaptırmam''

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Finike ilçesini ziyaretinde “Milletin parasıyla muhtarlara tatil yaptırmam. Kimse kusura bakmasın” dedi.

Başkan Böcek: ''Milletin parasıyla tatil yaptırmam''
A+ A-

Antalya'nın Finike ilçesini ziyarette bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, önemli açıklamalarda bulundu. Sözcü'den İsmail Akın'ın haberine göre; AKP'li Menderes Türel döneminde muhtarların tatil yaptırıldığına ilişkin sorular üzerine açıklamalarda bulunan Başkan Böcek, “Benim öyle tatil vaadim yok. Milletin parasıyla kimseye tatil yaptırmam.

Kimse kusura bakmasın. Ben vatandaşlarımızın dertlerine derman olmaya geldim. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumaya, kollamaya geldim. Başkasının cebinden ağalık yapmadım bugüne kadar. Biz işimizi yapmaya çalışacağız canla başla, sizlerle beraber” dedi.

tatil , muhtar , muhittin böcek
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM