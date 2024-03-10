Bekir Bozdağ, Erdoğan'ı yeniden aday yapacak formülü açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Bu seçim benim son seçimim'' sözlerinin ardından TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bozdağ, ''Belki de vakti gelince TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim" sözleri Türkiye'nin gündemine otururken TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'dan konuya ilişkin kritik bir açıklama geldi. Bozdağ, Erdoğan'ın dediği gibi "yasanın verdiği yetkinin" anayasaya göre doğru olduğunu söyledi ancak bu hususta açık kapı bırakarak TBMM'yi işaret etti. Bozdağ, anayasaya göre, TBMM tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Erdoğan'ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçilebileceğine dikkat çekti: "Yarınlar ne getirir, bilinmez. Yarın ola, hayr ola."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA temsilcileriyle buluşmasında yaptığı konuşmada, "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" demişti.

Erdoğan'ın sözleri tartışma yaratırken, konuya ilişkin kritik açıklama TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'dan geldi. Anayasa eksenin tartışmaya katılan Bozdağ, anayasaya göre Erdoğan'ın son seçimi olduğunu ancak yine anayasaya göre TBMM'nin "seçimlerin yenilenmesi" kararıyla bir kez daha seçilebileceğine dikkat çekerek, X hesabından şunları yazdı:

"Bu seçim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi son seçimidir.

Zira Anayasaya göre, “Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.”

Ancak yine Anayasa’ya göre, “Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.”(Anayasa,116/3)

Anayasa’nın bu hükmüne göre, TBMM tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü defa Cumhurbaşkanı Adayı olması anayasal hakkıdır.

Yarınlar ne getirir, bilinmez. Belki de vakti gelince TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir. Yarın ola, hayr ola. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler…"