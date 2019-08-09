Belediye Meclisi'nde AK Parti ve MHP'den tartışılan ''hayır''

Belediyenin sitesinde yer alan bilgiye göre belediye meclisinin ağustos ayı 1’inci oturumu, dün Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Oturumda mevsimlik işçilerin işe alınması, işçilere bayram öncesi ikramiye ve maaş ile acil borçların ödenmesi konusu görüşüldü. Belediye yönetimi, borçlanma yetkisi istedi. İlk olarak, mevsimlik işçilerin işe alınması konusu oy çokluğuyla kabul edildi.

Ancak işçi alacaklarının ödenmesi için tapılan talep, AKP ile MHP oylarıyla kabul edilmedi. Belediye borçlanma yetkisi alabilseydi, işçilere ikramiye, tam maaş ile acil borçların bir kısmı ödenecekti.