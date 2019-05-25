Belediyenin cipini iade etmeyen Gökçek'ten açıklama geldi

Görevinden istifa ettirilen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın, belediyeye ait bir cipin halen kendisinde olduğu açıklamasıyla ilgili paylaşımda bulundu. Gökçek, devletin güvenlik nedeniyle valilik kararı neticesinde kendisine araç tahsis ettiğini söyledi.

Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın belediyeye ait bir cipin kendisine tahsil edildiğine ilişkin açıklamasına yanıt verdi.

Gökçek, belediye başkanlığından ayrıldıktan sonra valilik komisyon kararıyla kendisine cip tahsis edildiğini söyledi. Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyede 3 cipin bulunduğunu ve bu ciplerden birinin Gökçek’te olduğunu söylemişti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün gazetecilerle bir araya geldi. Yavaş, burada yaptığı açıklamada, “Makam araçlarını en az sayıya indiriyoruz. Sekreterlerin altında araba var müdürde yok. Belediyede 3 cip var biri zırhlı, yaklaşık değerleri 1 milyon lira. Melih Gökçek’e tahsis edilmiş. İade istedik ikisi geldi. Satacağız. İhtiyacımız yok. Zırhlı araç kendisinde kaldı, iki personelle birlikte” dedi.

‘KENDİ KULLANDIĞIM ARACIN İLGİSİ YOK’

Bu sözlerin ardından Gökçek’te Twitter’dan şu açıklamalarda bulundu:

“MANSUR YAVAŞ “GÖKÇEK’İN 1 KATRİLYONA YAPTIĞI İHALEYİ BEN 188 MİLYONA YAPTIM” DİYEREK YALAN SÖYLEYİP ALGI YÖNETİMİ YAPMAK İSTEDİ. HEMEN TEKLİF YAPTIM. BENİM İHALE PAHALIYSA BEN SİYASETİ BIRAKAYIM. SENİN İHALE PAHALIYSA SEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINI BIRAK. DEVLET SAĞ SOL AYIRIMI YAPMADAN GÜVENLİK NEDENİYLE HAYATİ SALDIRIYA MARUZ KALACAK HERKEZE VALİLİK KOMİSYON KARARIYLA KORUMA VE BUNLARA ARAÇ VERİR. BENİM KENDİ KULLANDIĞIM ARACIN DEVLETLE VE BELEDİYE İLE İLGİSİ YOK. BELEDİYEDEN GELEN ARAÇ KORUMALARI TAŞIYOR… BÖYLE BİR OLAYIN ABARTILMASININ TEK NEDENİ YAVAŞ’IN YALAN BİLGİLERİNİN ORTAYA DÖKÜLMESİ.”