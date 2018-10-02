''Bin odanın doğalgaz ve elektrik faturası ne kadar?''

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, doğalgaz ve elektrik zamları ile ilgili olarak verdikleri araştırma önergesi üzerine TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada AKP iktidarına yüklendi. “Bin odalı sarayın doğal gaz ve elektrik faturası ne kadar?” diye soran CHP’li Akın, “Sayın Cumhurbaşkanı ve yanındakiler tasarruf için Çankaya Köşkü'ne taşınmayı düşünüyor mu?” dedi.

CHP’li Ahmet Akın son üç ayda doğalgaz ve elektrik zamlarına ard arda zam yapıldığını söyledi. Kış aylarının vatandaşlar için zor geçeceğini vurgulayan Ahmet Akın, son bir yılda konutta elektriğe yüzde 45, doğal gaza ise yüzde 35 zam geldiğini ifade etti. “Hangi işçi, hangi emekli yüzde 45 zam aldı” diye soran Akın şöyle devam etti:

“Ocaklar söndü. Nasıl söndü ve bu kış nasıl zor geçecek? Zaten bunu buradan anlatmak kolay ama asıl bunu yaşamak önemli. Bunu yaşayanlar kimler? Evde asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaşlarımız. Son bir yılda, konutta elektriğe yüzde 45, doğal gaza ise yüzde 35 zam geldi. Sanayicinin elektrik fiyatına son beş ayda tam yüzde 100 zam geldi. Şimdi arkadaşlar, bir taraftan "üretim" deyip diğer taraftan sanayicinin elektriğine yüzde 100 zam yaparsanız bu milletin aklıyla dalga geçmiş olursunuz. Şimdi, soru şu: Hangi işçi, hangi emekli yüzde 45 zam aldı? Onu düşünelim, ona göre hesabımızı kitabımızı yapalım. ‘Kriz yok, teğet geçti.’ onu bunu söyleyenler Allah aşkına lütfen kendisini asgari ücretli vatandaşımın yerine koysun.”

“DOLAR DÜŞÜYOR ZAMMA GEREK VAR MI?”

Akın konuşmasına şöyle devam etti:

“Bir kasırga tehdidi vardı, kasırga tehdidini atlattık, teğet geçti ama şu anda yaşadığımız zam kasırgası, zam tayfunu çok büyük derecede halkımıza işlemiş durumda. Bakın, sizler AK Parti hükûmetleri olarak her zaman hemen döviz yükseldiğinde zammı yapıştırıyorsunuz, öyle değil mi? E be arkadaşım, şimdi dolar düşüyor, indirin o zaman, zam yapmaya ne gerek var? Sabah kalktık, yine zam, yine zam, yine zam. BOTAŞ'ı kâr şampiyonu yaptınız, BOTAŞ'ı Varlık Fonu'na aldınız. Şimdi amacınız BOTAŞ'ı kefil göstererek, BOTAŞ'ın üzerinden teminatlandırarak para almak mı? Nasılsa Varlık Fonu'nda kontör yok. Başında Sayın Cumhurbaşkanı var, yanında damadı var, e buyurun size nimet kapısı. İstediğiniz gibi BOTAŞ'ı büyütün, ondan sonra teminat olarak kullanın. Bir de üstüne Türkiye Cumhuriyeti'nin makamlarının itibarını yerle bir ettiğiniz için gittiniz Amerikalı bir şirketin yanına koydunuz, dediniz ki: ‘Bize inanmıyorsunuz, kendinize inanın.’ Bu ayıptır, günahtır, yazıktır değerli arkadaşlar. Bakın, enerjiyi, doğal gazı, yakıtı devlet için vergi dairesine çevirdiniz ve milletimizi vergilerle terbiye etmeye çalışıyorsunuz, bu çok ayıp bir şey arkadaşlar. Sizin göreviniz iktidar olarak bu vergileri indirmek, tam tersine milletin asgari ücretle yaşamasını sağlamak. Hem asgari ücreti koyuyorsunuz hem de adama dörtte 1'ine enerji faturası ödetiyorsunuz. Şimdi, ben buradan sizin samimiyetinizi test etmek istiyorum, bütün milletvekillerimizin, bir kanun teklifi verdik, bu kanun teklifi şöyle: Doğal gazda KDV'yi yüzde 18'den yüzde 1'e indiriyoruz ve ÖTV'yi kaldırıyoruz. Hodri meydan. Eğer milleti düşünüyorsanız buna onay verin hiç kimseyi ayırmadan.”

AKP iktidarının çiftçiye destek olmadığını anlatan Ahmet Akın, “Ben Balıkesir Milletvekiliyim, Balıkesir'i dolaşıyorum, çiftçinin yanında değilsiniz, köyler boş, çiftçi batmış, hatta icradan satılık koyun var. Ayıp, ayıptır bu! İcradan satılık koyun olacak hâle getirmek bu AK Parti Hükûmetinin çok büyük ayıbıdır. Onun için, ben Balıkesir'in köylerini dolaştığımda görüyorum değerli vekillerim, köyler boş, yaşlılar torunlarına hasret gidiyor ama siz bir taraftan ‘Biz çiftçiye destek oluyoruz.’ diyorsunuz. Siz çiftçiye destek olmuyorsunuz, hakkını bile vermiyorsunuz. 6 Eylülde bir karar çıkardınız bu kararda tarımsal desteklemeden su ve elektrik borcunu keseceksiniz. Ayıp. Gidin bir köylüyü dolaşın, adamlar ne kazanıyor, ne yiyor ne içiyor bakın, ondan sonra kesmeye bakın” diye konuştu.

“BİN ODALI SARAYIN ELEKTRİK DOĞALGAZ FATURASI NE KADAR”

Ahmet Akın konuşmasını şöyle tamamladı:

“Enerji ihalelerini veriyorsunuz dolar bazından, ondan sonra da diyorsunuz ki ‘Efendim, biz dolarla yapmayalım, Türk parasıyla gidelim.’ Ya, bu milletin vicdanıyla oynamayın. Bu ülkede insanlar 100 dolar bozduranı bedava tıraş ediyor. Neden tıraş ediyor? Çünkü Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti'ne âşık. Bu güzel insanların lütfen, onların duygularını kullanmayın ya destek olun ya da hiç köstek olmayın, bırakın gidin, biz daha iyisini yaparız, onun sözünü veriyoruz. Bir sorum var: Bin odalı sarayın doğal gaz ve elektrik faturası ne kadar? Öğrenmek istiyorum, bu kadar basit. Bir de, ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanı ve yanındakiler tasarruf için Çankaya Köşkü'ne taşınmayı düşünüyor mu?”