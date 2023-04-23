Binali Yıldırım, İstiklal Marşı'nı kağıda bakarak yanlış okudu
TBMM'de konuşma yapan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın, İstiklal Marşı'nı kağıda bakarak yanlış okuduğu anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü ve '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' kutlamaları çerçevesinde, pazar günü özel gündemle toplandı.
Eski Başbakan, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, son kez çıktığı TBMM kürsüsünde yaptığı konuşmasında Türk bayrağı açıp İstiklâl Marşı okuyarak bitirdi.
Yıldırım'ın İstiklâl Marşı'nı kağıda bakarak okumaya çalıştığı anlar dikkat çekti.
AK PARTİ SIRALARINDAN ALKIŞ
Binali Yıldırım, AK Parti sıraları tarafından alkışlandı. Bayrağı ceketinin iç cebine koyan Yıldırım, kürsüden 'bayrakları asalım' sözüyle indi.
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