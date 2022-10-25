Binali Yıldırım ucuz atlatmış! Kazanın detayları ilk kez ortaya çıktı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın yaralandığı trafik kazasının detaylarını açıkladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan'da geçirdikleri trafik kazasında yaralanan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci'yi Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret ederek ve durumları hakkında bilgi aldı.

“Durumları daha iyi"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Sayın başbakanımızı, milletvekilimiz Şamil Bey’i ve Oğuzhan arkadaşımızı biraz evvel ziyaret ettim. Kazadan sonra Azerbaycan’dan hep beraber buraya geldik. Durumları şimdi daha iyi. Orada ilk müdahaleler yapılmıştı. Buraya geldikten sonra da hocalarımız en titiz bir şekilde ilgileniyorlar. Şu anda gördüğüm kadarıyla daha iyi durumdalar. Bir müddet daha burada tedavileri sürecek. Atlattığımız kazaya göre Allah’a şükürler olsun ki herkesin durumu çok iyi.

"Araba takla atarak kayalara çarptı"

Arabanın takla attığı ve daha sonra kayalara çarptığı ciddi bir kazaydı. Öyle bir kazadan sonra bu halde bulunduğumuz için çok şükrediyoruz. Başbakanımızın tabii sıkıntıları var ama fiziken giderek daha iyi bir şekilde hafif yürüyüş yapabiliyor. Şamil Bey’in de tedavisi devam ediyor. Oğuzhan arkadaşımız da iyi durumda. O da hareket edebiliyor. Hiçbir hayati tehlikesi olan bir durum yoktu. O ciddi kazadan kaynaklanan ağrılar, sıkıntılar söz konusu. Bazı müdahaleler yapıldı. Bugünümüze şükrediyoruz” şeklinde konuştu.