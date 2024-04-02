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Bir büyükşehir AK Parti'ye geçti

Bir büyükşehir AK Parti'ye geçti
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Van İl Seçim Kurulu, seçilme hakkı son dakikada geri alınan ancak seçime girip en yüksek oyu alan DEM Partili Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın yerine AK Parti'nin adayı Abdulahat Arvas'ı Büyükşehir Belediye Başkanı olarak belirledi.

İçişleri Bakanlığı Van Büyükşehir Belediyesi’ne 17 Kasım 2016’da kayyım atadı. Van Büyükşehir Belediyesi Eş başkanı Bekir Kaya’ysa 18 Kasım 2016’da tutuklanmış ve beş yıl tutuklu yargılamanın ardından Kaya’ya verilen sekiz yıl üç ay hapis cezası Aralık 2021’de Yargıtay tarafından onanmıştı. Kaya’nın yerine dönemin valisi İbrahim Taşyapan atanmış ve 2019 yerel seçimlerine kadar Van üç farklı kayyımla yönetilmişti. 31 Mart 2019’da göreve gelen HDP’li Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Bedia Özgökçe’yse seçildikten dört ay sonra görevden alınıp yerine kayyım atandı. HDP 2019 yerel seçimlerinde Van’da dokuz ilçeyi kazanmıştı.

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Arvas
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Seçilen Van Büyükşehir Belediye başkanı Abdullah Zeydan’ın memnu hakkı Adalet Bakanlığı’nın mesai bitimine beş dakika kala yaptığı itiraz üzerine geri alındı ve Van İl Seçim Kurulu mazbatanın seçim sonuçlarında 2. sırada yer alan AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Arvas'a verilmesine karar verdi. 

 

DEM Parti, Yerel seçimlerde Van Büyükşehir Belediye başkanı seçilen Abdullah Zeydan’ın memnu hakkının Adalet Bakanlığı’nın mesai bitimine beş dakika kala yaptığı itiraz üzerine geri alındığını duyurdu.

Zeydan'ın avukatı Mahsuni Karaman ise, böylesi bir durumun Cumhuriyet tarihinde bir ilk olduğuna dikkat çekerek, "Son verilen karar yok hükmündedir. Zeydan’ın bugün mazbatasını alması gerekiyor, vermemeleri halinde gerekli hukuki süreci başlatacağız. Şimdiden hazırlıklarımızı yaptık. Fakat bütün bunlar önceden kurguladığını gösteriyor. Diğer tüm DEM Belediye eş başkan ve meclis üyeleri içinde önümüzdeki süreçte kurgulanmış bulanların devreye girmesi ihtimali var" dedi.

Duruma tepki gösteren DEM Parti, “Van halkı iradesini net ve en güçlü şekilde sandığa yansıtmıştır. Bu güçlü irade, aynı zamanda kayyım rejimine verilen bir cevaptır” dedi.

 

Etiketler abdullah zeydan Van van büyükşehir belediyesi dem parti adalet bakanlığı bakanlık
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