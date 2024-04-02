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DEM Parti'den AK Parti'ye geçen ilde ortalık karıştı

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DEM Parti'nin, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın seçime 2 gün kala yaptığı itiraz üzerine geri alındığının açıklanmasının ardından bir grup, protesto gösterisi düzenledi. Sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçen gruba, polis müdahale etti.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, sabah saatlerinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının elinden alındığını açıkladı. Van DEM Parti binası önünde basın açıklaması yapılacağı bilgisi üzerine yüzlerce kişi parti binası önünde bir araya geldi. Kalabalık ardından da Kayyumlar bizi yıldıramaz, Baskılar bizi yıldıramaz, Abdullah Zeydan onurumuzdur, Van halkı oyuna ve iradene sahip çık sloganları atarak yürüyüş yaptı. Kent merkezinde geniş güvenlik önlemi alan polis, basınçlı su ve gaz bombaları kullanarak kalabalığı dağıttı. Caddelerden ara sokaklara kaçan gruptakiler, çevik kuvvet ekipleri ve zırhlı araçlara taş attı. Polisin takip ettiği grup ara sokaklara girerek bölgeden uzaklaştı.

DEM PARTİ: MAZBATAYI AKP ADAYINA VERME KARARINI REDDEDİYORUZ

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Van İl Seçim Kurulu’nun oy çokluğu ile partimizin büyük bir farkla kazandığı Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mazbatayı AKP adayına verme kararını reddediyoruz. Bu karar iktidarın müdahalesi ile başlatılan siyasi darbe sürecinin devamıdır.

Ayarlanmış Van İl Seçim Kurulu üyelerinin oy çokluğu ile verdiği karar hukuksuzdur, gayri meşrudur, halk iradesini tanımama kararıdır. Avukatlarımız karara itiraz etti. Yüksek Seçim Kurulu’nu bu hukuksuzluğa son vermeye ve halkımızın iradesini tanımaya çağırıyoruz. Partimiz, üyelerimiz, halkımız ayaktadır ve bu hukuksuzluk giderilene kadar meşru ve demokratik tepkimiz devam edecektir" denildi. 

Bir büyükşehir AK Parti'ye geçtiBir büyükşehir AK Parti'ye geçtiPolitika

 

 

DHA

Etiketler Van protesto dem parti ak parti
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