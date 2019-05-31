Bir parti daha Ekrem İmamoğlu'na desteğini açıkladı

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz yaptığı açıklamada, 23 Haziran İstanbul seçiminde Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceklerini söyledi.

Vecdet Öz, partisinin yöneticileri ve üyeleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar sonrası konuşan Öz, Yassıada’nın, mağduriyetin ifadesi olduğunu belirterek “İktidar, sağ olsun, sahip çıkıyor ama böyle sahip çıkılmaz. Adanın son halini biliyorsunuz. Adayı ‘demokrasi adası yapacağız’ dediler, tatil kampına çevirdiler. Adanın güzelim yeşilliklerini mahvetmişler. Bizim içimiz sızladı” dedi. İstanbul’da 23 Haziran’da tekrarlanacak Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde CHP’yi destekleyeceklerini belirten Vecdet Öz, “Bu mesele milli iradenin tecelli etmesi ile ilgili bir meseledir. Cumhuriyet Halk Partisi, bu değerlere, kırmızı çizgilere sahip çıktığı için CHP ile birlik ve beraberlik içindeyiz” dedi.