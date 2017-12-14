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  4. 14 Aralık 2017 09:24

Bozdağ: ''FETÖ'ye övgü konuşmalarımı gündeme getirenler FETÖ'cü''

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 2011 yılında TBMM'de yaptığı ve halen de Meclis tutanaklarında yer alan Fethullah Gülen'i övdüğü sözlerle ilgili olarak bu açıklamayı yaptı.

Bozdağ: ''FETÖ'ye övgü konuşmalarımı gündeme getirenler FETÖ'cü''
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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 2011 yılında TBMM'de yaptığı ve halen de Meclis tutanaklarında yer alan konuşmada Fethullah Gülen'i “bu ülkenin yetiştirdiği bir kıymet” olarak niteledi ve "Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için hizmetini yapıyor. Her şey de açık. Devletin denetimi gözetimi altında açık. Her şey göz önünde olan…" ifadelerini kullanmıştı.

Bozdağ'ın bu sözleri Meclis'te devam eden bütçe görüşmeleri sırasında HDP İstanbul Milletvekili Filiz Keresticoğlu tarafından tekrar gündeme getirildi.

Bozdağ bunun üzerine;

"Kürsüye geldiğimde, geçmişte yaptığım bir konuşmayı getiriyorlar, bunu FETÖ’nün teröristleri yapıyor. FETÖ’nün üzerine ne kadar gittiysem ertesi gün benim konuşmamı getirip koyuyorlar. 2011’de yapılmış bir konuşma. O zaman ‘Fetullahçı terör örgütü’ ibaresi var mıydı, söylendi de mi biz söylemedik? Terör örgütü vasfı ortaya çıktıktan sonra terör örgütü diyen hükümet biziz ve mücadele eden biziz. Fetullahçı terör örgütünün başındaki baş terörist ve onun tasmalılarıyla mücadele eden Türkiye’de 10 siyasetçi varsa birisi de bu kardeşinizdir." dedi

terörist , fetullah gülen , fetö , bekir bozdağ
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