BTP Büyükşehir Belediyesi'de dahil Mersin'deki 14 adayını açıkladı
Bağımsız Türkiye Partisi Mersin İl Başkanlığı Büyükşehir de dahil olmak üzere Mersin'deki 14 adayını açıkladı.
BTP Genel Başkan Yardımcı ve Mersin Müfettişi İsmail Çetin yaptığı açıklamada, "Bağımsız Türkiye Partisi Mersin İl Başkanlığı olarak ilçelerin seçkin ve sevilen değerlerini aday gösterdik. Çalışmalarımıza başladık. Projelerimizi çıkardık.70 Günlük planımızı yaptık. Halkımızla bütünleşmek için yollara düştük. Adaylarımız bölgelerinde sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacak. Yörüklüğün şanına yakışan bir çalışmaya imza atıp gönülleri alacağız. Her şey Mersin için olacak.”dedi.
BTP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Çetin, “İlçelerimize ve Büyükşehir’e aday başvurusu yoğundu. Yaptığımız temayül yoklamalarında aralarında sevilen ve o bölgeye hizmet edecek, dürüst ve Atatürk sevdalısı kişileri aday gösterdik. İnşallah isabetli adaylarımızla Mersin’de iyi bir oy alacağız. Çalışmak bizden takdir Yörük efelerin diyarı Mersin halkından” diyerek
Adayları açıkladı;
Mersin Büyükşehir Adayımız - Garip Can Coşkun- İktisatçı-İş İnsanı
Tarsus - Neziha Karataş – Stilist - Modacı
Akdeniz - Cemil Kara - Ziraat Mühendisi Sebze ve Meyve İhracatçısı- İş İnsanı -
Mezitli - Osman Köker - İş İnsanı
Toroslar - Mehmet Özgür -Esnaf
Yenişehir - Ali Özdemir - İş İnsanı
Anamur - Hakan Kuzin -Turizmci
Aydıncık - Süleyman Sümbül – Serbest Meslek Erbabı
Bozyazı - Besim Ataş - Yüksek Okul -Serbest Meslek Erbabı
Çamlıyayla – Müteahhit -Erdal Aksay
Erdemli - Ömer Şen -İş Adamı
Gülnar - Furkan Eser – İş İnsanı
Mut - Durmuş Kumru – Emekli
Silifke - Çetin Şenyurt – Üst Düzey Yönetici
BTP Genel Başkan Yardımcısı Çetin, “Adaylarımız vatanımıza, milletimize, Mersin’imize hayırlı uğurlu olsun. Atatürk çizgisinden çıkmadan, bayrağımızın gölgesinde Mersin’in halkı için var gücümüzle çalışacağız.”dedi.
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