BTP Büyükşehir Belediyesi'de dahil Mersin'deki 14 adayını açıkladı

Bağımsız Türkiye Partisi Mersin İl Başkanlığı Büyükşehir de dahil olmak üzere Mersin'deki 14 adayını açıkladı.

BTP Genel Başkan Yardımcı ve Mersin Müfettişi İsmail Çetin yaptığı açıklamada, "Bağımsız Türkiye Partisi Mersin İl Başkanlığı olarak ilçelerin seçkin ve sevilen değerlerini aday gösterdik. Çalışmalarımıza başladık. Projelerimizi çıkardık.70 Günlük planımızı yaptık. Halkımızla bütünleşmek için yollara düştük. Adaylarımız bölgelerinde sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacak. Yörüklüğün şanına yakışan bir çalışmaya imza atıp gönülleri alacağız. Her şey Mersin için olacak.”dedi.

BTP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Çetin, “İlçelerimize ve Büyükşehir’e aday başvurusu yoğundu. Yaptığımız temayül yoklamalarında aralarında sevilen ve o bölgeye hizmet edecek, dürüst ve Atatürk sevdalısı kişileri aday gösterdik. İnşallah isabetli adaylarımızla Mersin’de iyi bir oy alacağız. Çalışmak bizden takdir Yörük efelerin diyarı Mersin halkından” diyerek

Adayları açıkladı;

Mersin Büyükşehir Adayımız - Garip Can Coşkun- İktisatçı-İş İnsanı

Tarsus - Neziha Karataş – Stilist - Modacı

Akdeniz - Cemil Kara - Ziraat Mühendisi Sebze ve Meyve İhracatçısı- İş İnsanı -

Mezitli - Osman Köker - İş İnsanı

Toroslar - Mehmet Özgür -Esnaf

Yenişehir - Ali Özdemir - İş İnsanı

Anamur - Hakan Kuzin -Turizmci

Aydıncık - Süleyman Sümbül – Serbest Meslek Erbabı

Bozyazı - Besim Ataş - Yüksek Okul -Serbest Meslek Erbabı

Çamlıyayla – Müteahhit -Erdal Aksay

Erdemli - Ömer Şen -İş Adamı

Gülnar - Furkan Eser – İş İnsanı

Mut - Durmuş Kumru – Emekli

Silifke - Çetin Şenyurt – Üst Düzey Yönetici

BTP Genel Başkan Yardımcısı Çetin, “Adaylarımız vatanımıza, milletimize, Mersin’imize hayırlı uğurlu olsun. Atatürk çizgisinden çıkmadan, bayrağımızın gölgesinde Mersin’in halkı için var gücümüzle çalışacağız.”dedi.