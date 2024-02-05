BTP'nin Büyükçekmece adayı Kadriye Özkul: 30 yıllık yönetim yorgun, değişime talibim

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Kadriye Özkul, ''Büyükçekmece’de 30 yıllık yönetim yorgun, değişime talibim'' dedi. Özkul, ''Büyükçekmece’de değişimin kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, bu değişimi beraber yapalım'' çağrısında bulundu.

Başkan Adayı Kadriye Özkul, Büyükçekmece’de 30 yıldır devam etmekte olan yönetimin yorgun olduğunun altını çizerek dinamik bir kafa ile bu değişime talip olduğunu ve bu değişimi de gençlerle ve kadınlarla yapacağını belirtti.



Büyükçekmece halkından fikir alınarak uzman bir ekip tarafından titizlikle oluşturulan projelerini de açıklayan Özkul, Büyükçekmece halkına, “Merkezimize Büyükçekmecemizi koyarak sürdürülebilir, üreten Sosyal Belediyeciliği beraber hayata geçireceğiz.” diye seslendi.



Şiarının “Önce halk” olduğunun altını çizen Özkul, “Biz Atatürk’ün yolunda, sapmadan onun ilkelerini kendimize şiar edinmiş partiyiz. Amacımız ayrım gözetmeksizin, ilçemizin bütünlüğü, halkımızın birlik ve dirliği adına hizmet etmektir. Doğruyu yanlışı çok iyi bilen bir cumhuriyet kadını olarak halkımızın hakkını korumak adına yola revan oldum. Hizmetin siyaseti olmaz. Büyükçekmecemiz mavi ile yeşilin arasında konumlanmış dünyanın en güzel yerleşim merkezidir.



“Bu güzelim cennet kentimizi Türkiye’de adından söz edilen bir ilçe haline getireceğiz.”

Büyükçekmece için büyük projeler

BTP Adayı Kadriye Özkul, Büyükçekmece için hazırladığı projeleri de şu şekilde sıraladı:



1-Evde bakım hizmetleri geliştirilerek Belediye Yaşlı Bakım Merkezleri kuracağız.

2-Büyükçekmecelilerin sohbet edebilecekleri kültür sanat evleri kuracağız.

3-Kooperatifleşerek akıllı tarım alanları oluşturulacağız.



4-Belediye iktisadi teşebbüsleri ile bütçe oluşturulacak sürdürülebilir sosyal belediyecilik benimsenecek.



5-Depreme hazır belediyecilik yapacağız. (Eğitim-Kentsel Dönüşüm-Şehir Planlaması-Ekipmanlar)



6-Kentsel dönüşüm mağduriyetlerini gidereceğiz.



7-Annelerin rahat etmesi, çocuklarımızın da yaşamsal alanlarını genişletmek adına Erdem kreşleri açacağız.



8-Gençlik, yaşam ve spor merkezleri kuracağız.



9-Teknoloji ve dijital içerik üretim merkezleri kurulacağız.



10-Yenilenebilir doğa dostu temiz enerji üretimi girişimleri oluşturulacağız.



11-Termal sağlık ve turizm merkezleri kurucağız.



12-Öğrenim süresince eğitim destekleri oluşturulacak. Proje üreten yavrularımıza projelerini ilerletmesi ve ülkemize fayda sağlamsı için imkânlar vererek geliştirmesini sağlayacağız.



13-Oluşturacağımız Para Kart (BÜY-PA ) ile Büyükçekmece esnafımızdan alışveriş yapmak suretiyle ihtiyaç sahibi Büyükçekmece sakinlerine karta yardım yükleyerek ve askıda kart sitemiyle yardımseverlerle ihtiyaç sahipleri Büyükçekmecelileri buluşturup destek olarak birlik beraberliği sağlayıp yüzleri güldüreceğiz.



14-Hayvan rehabilitasyon merkezlerini geliştireceğiz.



15-İnteraktif belediyecilik yönetimi benimsenerek Meclisler oluşturup halkın fikrine ve projelerini devreye koyacağız.



A-Kadınlar Meclisi

B-Engelliler Meclisi

C-Muhtarlar Meclisi

D-Çiftçiler Meclisi

E- Z Kuşağı Meclisi

F-Tekno Meclis



16-Bababurnu’nu cazibe merkezi haline getireceğiz.



17-Göl ve denizin korunmasını sağlayacağız.



18-Su sporlarını daha fazla geliştirip uluslararası arenada başarılı sporcular yetiştireceğiz.



19-Balıkçılara daha fazla imkân sunarak balıkçılığı geliştireceğiz.

Kadriye Özkul Kimdir?

1990 Yılında Dünya’ya geldi. Lisans eğitimimi Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünde tamamladı. Lisans eğitimi sırasında coğrafi bilgi sistemleri üzerine (cbs) çalışmalara imza atan Özkul, Şehir Planlaması üzerine araştırmalar yaptı. Ardından farklı şirketlerde yöneticilik yapan ve son 5 yıldır kendi işini kuran Özkul, İş Kadını olarak hayatını sürdürmektedir.

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Eğitimine devam etmekte olan Kadriye Özkul lisanslı kürek sporcusudur. Büyükçekmece Fatih mahallesinde ikamet etmektedir.