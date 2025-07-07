Bu iddia ortalığı karıştırır: ''20 CHP'li milletvekilinin istifası cebinde''

CHP'de 20 milletvekilinin "ara seçim kararı" alınabilmesi için istifa etmeye hazırlandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Gazeteci Hilal Köylü, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 'ara seçim' için 20 milletvekilinin istifa etmesini konuştuğunu aktardı.

'Olabilir, niye olmasın?' diyen Köylü, '14 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından 30 ay geçtikten sonra seçim yapılabiliyor. CHP tekrar psikolojik üstünlüğünü, sahadaki hakimiyetini tekrar gösterebilir, halk nezdinde hem de iktidar nezdinde' ifadelerini kullandı.

Köylü'nün Youtube kanalında anlattığı CHP'nin seçim stratejisi şöyle:

CHP lideri Özgür Özel bu çağrı üzerinde duracaklarını, daha da büyüteceklerini söylüyor.

'Seçim nasıl olacak?' soruları var kulislerde... Olabilir, niye olmasın? 14 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından 30 ay geçtikten sonra seçim yapılabiliyor. Ara Seçim olabiliyor. Milletvekilleri istifa edebiliyor, istifa edilen bölgelerde seçim tekrarlanabiliyor. Ne olur böyle bir şey olursa? CHP tekrar psikolojik üstünlüğünü, sahadaki hakimiyetini tekrar gösterebilir, halk nezdinde hem de iktidar nezdinde.

İktidar cephesi diyor ki 'Milletvekilleri istifa etse bile TBMM Genel Kurulu'nda onaylanması gerekiyor. Bizim orada çoğunluğumuz var. Biz onay vermeyiz, seçim yaptırtmayız CHP'ye' diyor.

CHP ise 'Tamam yaptırtmayın, biz yine sandığı halkın önüne koyarız, halkı sandıkla buluştururuz' diyor. Böyle bir strateji üzerinde çalışılıyor. Nasıl olacak bu? 'E biz bunu yaptık? Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde yaptık. Her yere sandık koyduk, halk sandıklara koştu. Şimdi de koşar.