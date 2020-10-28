Canlı yayında İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Özlem Gürses’in sunduğu Şimdiki Zaman Siyaset programına konuk oldu.

Ağıralioğlu'nun açıklamaları şöyle oldu:

“Algılar üzerinden değil, ilkeler üzerinden konuşulmalı. İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’dir.

Aksini beyan etmediği sürece. Biz bu yarışta kim Cumhurbaşkanı olsun kavgasını değil, ilkelerin mücadelesini vereceğiz.

Türkiye’yi istişare, nezaket, parlamenter sistem yönetsin. Önce ilkelerde mutabık olunmalı. Öyle bir sistem kuralım ki keyfi uygulamalar ile kişisel hak ve hukuklar ihlal edilmesin.”