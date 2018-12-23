Kahreden haber ! 3 kardeş evde ölü bulundu
Kahreden haber ! 3 kardeş evde ölü bulundu
Otomobil alacaklar dikkat ! İndirim kampanyaları için son günler
Otomobil alacaklar dikkat ! İndirim kampanyaları için son günler
Canan Karatay hastalıkların anasını açıkladı
Canan Karatay hastalıkların anasını açıkladı
İlber Ortaylı'dan dizi eleştirisi: Böyle bir Abdülhamid yok
İlber Ortaylı'dan dizi eleştirisi: Böyle bir Abdülhamid yok
Meteoroloji tarih verdi ! İstanbul'a kar geliyor
Meteoroloji tarih verdi ! İstanbul'a kar geliyor
Netanyahu'ya Türkiye'den çok sert cevap
Netanyahu'ya Türkiye'den çok sert cevap
Cep telefonu bomba gibi patladı !
Cep telefonu bomba gibi patladı !
İstanbul'da gece kulübüne silahlı saldırı: Yaralılar var
İstanbul'da gece kulübüne silahlı saldırı: Yaralılar var
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 23 Aralık 2018 12:38

Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya: Soğukkanlı katil

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ''Netanyahu modern zamanların soğukkanlı katili, binlerce masum Filistinlinin katledilişinin sorumlusudur.'' dedi.

Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya: Soğukkanlı katil
A+ A-

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamlarına bir tepki de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi.

Twitter mesajında, çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla Kudüs direnişinin sembollerinden biri haline gelen 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi'nin ve tekerlekli sandalyesinde Filistin direnişine katılan ve şehit olan Fadi Abu Salah'ın fotoğraflarına yer veren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Yerde yatan insanları tekmeleyen işgalci, hemen alınmış: Plajlardaki çocukları bombalayan Netanyahu, modern zamanların soğukkanlı katili, binlerce masum Filistinlinin katledilişinin sorumlusudur. Türkiye gerçekleri ortaya çıkarmaktan asla geri durmayacak."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Türkiye'yi suçladığı skandal paylaşımında "Kuzey Kıbrıs'ın işgalcisi, ordusu Türkiye'nin içindeki ve dışındaki Kürt köylerinde kadınları ve çocukları katleden Erdoğan İsrail'e vaaz vermesin." ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu'ya Türkiye'den çok sert cevapNetanyahu'ya Türkiye'den çok sert cevap

İsrail Başbakanı Netanyahu Erdoğan'a ''katil'' dediİsrail Başbakanı Netanyahu Erdoğan'a ''katil'' dedi

 

binyamin netanyahu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM