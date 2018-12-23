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  4. 23 Aralık 2018 09:36

İsrail Başbakanı Netanyahu Erdoğan'a ''katil'' dedi

İsrail Başbakanı Netanyahu, sosyal medya üzerinden Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal bir paylaşım yaptı.

İsrail Başbakanı Netanyahu Erdoğan'a ''katil'' dedi
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı açıklamasında Türk ordusu hakkında skandal sözler sarf etti. Binyamin Netanyahu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kıbrıs'ın işgalcisi, ordusu Türkiye'nin içindeki ve dışındaki Kürt köylerinde kadınları ve çocukları katleden Erdoğan İsrail'e vaaz vermesin."

ERDOĞAN: BİZ MAZLUM DURUMDA OLANA TEKMEYİ ATMAYIZ
Erdoğan bugün TÜGVA 3. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, “Ahlakı güzel insan her yer yaşta güzeldir. Sözlerin tatlı, tavırların zarif olsun. Yere yıktığın düşmanını tekmeleme, sen İsrail’deki Yahudi değilsin. Zira onlar yere devirdikleri bırak erkeği, kadını, çocuğu bile tekmelerler. Biz Müslümana ne yakışır? Alicenaplık yakışır. Biz mağdur, mazlum durumunda olana tekmeyi atmayız. Karşımızda ‘Yiğitsen dik olarak gel, haddini bildirelim’ deriz.” demişti.

israil , türkiye , recep tayyip erdoğan
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