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Cemal Enginyurt: Memleket batıyor bakan ortada yok

Cemal Enginyurt: Memleket batıyor bakan ortada yok

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından Maliye Bakanı'nı eleştirdi.

Demokrat Partili Cemal Enginyurt sosyal medyadan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'yla ilgili sert eleştirilerde bulundu.

"MALİYE BAKANI KİM?"

Paylaşımında "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Maliye Bakanı kim?" diye soran Enginyurt, "Dünya kadar olay oluyor Lütfi Elvan ortada yok." ifadelerini kullandı.

Cemal Enginyurt'un paylaşımı:

MERKEZ BANKASI BAŞKANI'NA ELEŞTİRİ

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 18.4'e çıkartıldığını belirten Enginyurt Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu için, " Köşe yazarken atıp tutuyordun. Mangalda kül bırakmıyordun. Ne oldu? Hedefleri hep saptırdınız. Ekonomiyi batırdınız. Olmuyor Şahap efendi Olmuyor. Enflasyon yüzde 40 kandırmayın milleti." dedi.

Cemal Enginyurt'un Kavcıoğlu'yla ilgili tweeti:

"KEŞKE DEMESEYDİM"

Eleştirilerine devam eden Enginyurt son olarak, "Niye konuşmuyorlar diyordum,keşke demeseydim. Merkez Bankası Başkanı
Şahap Kavcıoğlu konuştu, dolar yine uçtu. Daha da konuşun demeyeceğim, susun yeter ki susun." paylaşımını yaptı.

Etiketler enginyurt cemal enginyurt ordu
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