CHP 13 şehidimizle ilgili harekete geçiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin il başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, Şırnak Şenoba'da 13 askerin şehit olduğu helikopter kazasının araştırılması gerektiğini savundu.

Kazayla ilgili çeşitli kuşkular, soru işaretlerinin olduğunu iddia eden Ağbaba, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak önümüzdeki hafta bu konunun araştırılmasıyla ilgili bir araştırma önergesi vereceğiz. Bu kazanın araştırılması ve kimsenin kafasında kuşku kalmaması gerekiyor. Şehit olan insanlar, Şırnak’taki Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) beyniydi. Orada beyin yok oldu. Bir taraftan tümen komutanı diğer taraftan asayiş komutanı çok önemli yetişmiş subayların aynı helikopterde kazaya mı kurban gittiler? CHP olarak bunun araştırılmasını isteyeceğiz. Şehitlerimizin kanlarının yerde kalmaması lazım, ne olduğunu herkesin öğrenmesi gerekiyor. Eğer kazaysa neden olduğu araştırılmalı, kaza değilse başka bir kuşku varsa ki toplumun kafasında bu tür kuşkular var, bu kuşkuları gidermemiz gerekiyor. Araştırma önergesi vererek, araştırma komisyonu kurulmasını isteyeceğiz."