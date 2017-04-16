SON DAKİKA
ERDOĞAN'DAN TARİHİ AÇIKLAMA - CANLI
  1. 16 Nisan 2017 20:44

CHP: Elimizdeki verilere göre hayır önde

CHP'li Bülent Tezcan, ellerindeki verilere göre hayır oylarının önde olduğunu söyledi.

CHP: Elimizdeki verilere göre hayır önde
A+ A-

CHP'li Bülent Tezcan, canlı yayında referandum sonuçlarına ilişkin flaş bir iddia ortaya attı. Tezcan, 'elimizdeki verilere göre sandıkların yüzde 53'ü açıldı. Açılan sandıklara göre Hayır oyları önde' dedi.

İşte Tezcan ifadeleri:
“Şimdi doğal olarak siz ve diğer kanallar Anadolu Ajansı verilerini paylaşıyor. Bu veriler gerçek veriler değil. Bizim elimizde ıslak imzalı tutanaklar var. Merkezi olarak biz de takip ediyoruz. Bütün Türkiye’de 53.4’ünü girdik. Buna göre 50.8 hayır önde, 49.2 evet önde. Doğu ve Güneydoğu bizde ilk önce girdi. Bizim verilerimize göre yüzde yüzü kapanmış sandıklar yok. “

Referandum sonuçlarının ardından vatandaşlar sokağa döküldüReferandum sonuçlarının ardından vatandaşlar sokağa döküldü

 

CHP referandum oylarının yüzde 60'ına itiraz edecekCHP referandum oylarının yüzde 60'ına itiraz edecek

 

referandum , referandum sonuçları , chp , bülent tezcan