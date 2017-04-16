CHP: Elimizdeki verilere göre hayır önde

CHP'li Bülent Tezcan, canlı yayında referandum sonuçlarına ilişkin flaş bir iddia ortaya attı. Tezcan, 'elimizdeki verilere göre sandıkların yüzde 53'ü açıldı. Açılan sandıklara göre Hayır oyları önde' dedi.

İşte Tezcan ifadeleri:

“Şimdi doğal olarak siz ve diğer kanallar Anadolu Ajansı verilerini paylaşıyor. Bu veriler gerçek veriler değil. Bizim elimizde ıslak imzalı tutanaklar var. Merkezi olarak biz de takip ediyoruz. Bütün Türkiye’de 53.4’ünü girdik. Buna göre 50.8 hayır önde, 49.2 evet önde. Doğu ve Güneydoğu bizde ilk önce girdi. Bizim verilerimize göre yüzde yüzü kapanmış sandıklar yok. “

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