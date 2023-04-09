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CHP Genel Merkezi'nde kritik toplantı sona erdi

CHP Genel Merkezi'nde kritik toplantı sona erdi
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Milletvekili aday listeleri bugün YSK'ya teslim edilecek. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sabah 07.15'te başlayıp, 09.00 itibariyle sona erdi. MYK'nın ardından Parti Meclisi toplantısı yapıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi.

CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantı, bir saat sürdü.

Toplantıda, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıklar masaya yatırıldı, son halini Kılıçdaroğlu'nun verdiği milletvekili aday listesi, PM'nin onayına sunuldu.

CHP'nin milletvekili aday listesi, gün içinde Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilecek.

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Etiketler chp milletvekili aday listesi parti meclisi
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