CHP'de Mustafa Sarıgül sürprizi

CHP'de milletvekili aday listesinde sürpriz bir isim yer aldı. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün Erzincan birinci sıradan aday gösterileceği öğrenildi.

CHP Parti Meclisi milletvekili aday listelerini belirlemek üzere toplanırken, listelerde sürpriz bir isim olduğu ortaya çıktı.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün, Erzincan birinci sıradan aday gösterileceği öğrenildi.

"KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLİYORUZ"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlere TDP lideri Mustafa Sarıgül ile bir araya gelmişti. Sarıgül, seçimlerde parti olarak Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklamıştı.