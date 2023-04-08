İşte CHP'nin listesine giren Gelecek Parti adayları
Gelecek Partisi, CHP listelerinden seçime girecek isimleri belirledi.
HABER3.COM ÖZEL
Gelecek Partisi, CHP listelerinden seçime girecek isimleri belirledi.
İSTANBUL
Selim Temurci
İsa Mesih Şahin
Doğan Demir
ANKARA
Nedim Yamalı
BURSA
Kani Torun
İZMİR
Mustafa Bilici
Hakan Tartan
ANTALYA
Serap Yazıcı
DENİZLİ
Sema Silkin Ün
ŞANLIURFA
Abdullah Yeşil
SAMSUN
Mustafa Yeşilyurt
MUĞLA
Selçuk Özdağ
KONYA
Hasan Ekinci
HABER3.COM ÖZEL
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