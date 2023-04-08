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İşte CHP'nin listesine giren Gelecek Parti adayları

İşte CHP'nin listesine giren Gelecek Parti adayları
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Gelecek Partisi, CHP listelerinden seçime girecek isimleri belirledi.

HABER3.COM ÖZEL

Gelecek Partisi, CHP listelerinden seçime girecek isimleri belirledi.

İSTANBUL

Selim Temurci

İsa Mesih Şahin

Doğan Demir

 

ANKARA

Nedim Yamalı

 

BURSA

Kani Torun

 

İZMİR

Mustafa Bilici

Hakan Tartan

 

ANTALYA

Serap Yazıcı

 

DENİZLİ

Sema Silkin Ün

 

ŞANLIURFA

Abdullah Yeşil

 

SAMSUN

Mustafa Yeşilyurt

 

MUĞLA

Selçuk Özdağ

 

KONYA

Hasan Ekinci

HABER3.COM ÖZEL

Etiketler gelecek partisi chp aday liste
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