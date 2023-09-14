CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Jahrein'e yeni tazminat davası

Sosyal medya fenomeni Jahrein, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kendisine 300 bin TL'lik tazminat davası açtığını söyledi.

Jahrein kullanıcı adlı sosyal medya fenomeni, Ahmet Sonuç CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine bir tazminat davası daha açtığını duyurdu.

CHP liderinin kendisine 300 bin liralık bir tazminat davası daha açtığını söyleyen Sonuç, "Adı bile geçmiyor bu twitte. Ben burada Uganda’lı bir siyasiden bahsetmiştim" dedi.

Jahrein sosyal medya hesabından 21 Temmuz tarihli paylaşımındaki, "Demans hastası Leblebi kafalı Kuzeniyle evli Kaybetme uzmanı Ve hala peşinden koşanlar var. Bana siyasi olamazsın diyorlar. Doğru. Eşim teyzemin kızı değil" ifadelerinden dolayı Kılıçdaroğlu'nun kendisine bir tazminat davası daha açtığını duyurdu.

Sonuç, paylaşımında şunları yazdı:

"Bu twitimden ötürü Kılıçdaroğlu bana 300.000 ₺’lik bir tazminat davası daha açmış. Adı bile geçmiyor bu twitte. Ben burada Uganda’lı bir siyasiden bahsetmiştim. Kılıçdaroğlu niye alındı ki? Yoksa Demans hastası Leblebi kafalı Kaybetme uzmanı Ve kuzeniyle mi evli?"