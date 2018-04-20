CHP'de ikinci sürpriz aday !

Didem Engin, yazılı basın açıklamasında, "Ekonomide, dış politikada, eğitimde, tarımda, teknolojide ülkemizin içinde bulunduğu karanlık tabloya ışık tutacak bir yol haritasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden Cumhurbaşkanlığı aday adaylığımı basın toplantısı ile açıklayacağım" dedi.

"Ülkemiz iki ay sonra tarihinin en önemli seçimini yapacaktır" diyen Engin. "16 yıldır ülkemizi tek başına yöneten iktidar partisi, meclis çoğunluğuna rağmen ülkemizi artık yönetemez duruma düştüğünü, OHAL'den medet umarak, baskın bir seçim kararıyla itiraf etmiştir.

Bizleri birbirimizden ayrıştırarak, ötekileştirerek, kamplaştırarak yıllardır oy peşinde koşan, kapalı kapılar ardında koltuk pazarlıklarıyla ittifak yapan siyaset anlayışına, kadınlarımızla, gençlerimizle, işçilerimizle, emeklilerimizle, esnaflarımızla, memurlarımızla, dar gelirli vatandaşlarımızla, çiftçilerimizle, işsizlerimizle, emekçilerimizle, engelli bireylerimizle, kısacası toplumumuzun tüm kesimleriyle halkın ittifakını oluşturarak bir arada ve el ele sandıkta dur diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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DİDEM ENGİN KİMDİR ?

İşte Cumhurbaşkanı aday aday olacağını açıklayan Didem Engin hakkında merak edilenler...

13 Haziran 1977 tarihinde başkent Ankara'da dünyaya gelen Didem Engin'in babasının adı Fazıl Mümtaz, annesinin adı Meral'dir. Lise eğitiminin ardından, Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünü'nü bitiren Didem Engin, yüksek lisans eğitimini Belçika Bruges'deki College of Europe'da Avrupa Birliği ve Ekonomi alanından tamamladı.

Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Biriminin kurulmasında görev alan Didem aynı zamanda bir girişimcidir. 26 yaşındayken kurduğu danışmanlık şirketiyle ihracat geliştirme ve yatırım danışmanlığı hizmetleri de veren Engin, DEİK Türk-Fransız, Türk-Çin, Türk-Hint ve Türk-Hong Kong İş Konseylerinde Başkan Yardımcılığı, Türk-İngiliz ve Türk-Alman İş Konseylerinde ise Yürütme Kurulu Üyeliğine seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Didem Engin, çok iyi düzeyde Fransızca ve İngilizce, orta düzeyde İspanyolca ve Latince bilmektedir.