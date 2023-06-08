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CHP'den DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'ne tepki: ''Siyasi nezaketsizlik''

CHP'den DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'ne tepki: ''Siyasi nezaketsizlik''
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Meclis Başkanlığı seçiminde Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi kendi adaylarını çıkardı. Bu durumu eleştiren CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ''Kendi adaylarını çıkarmaları büyük bir siyasi nezaketsizliktir. Partimiz bu devşirme siyasetini bırakarak acilen kendi değerlerine dönmelidir'' dedi.

14 Mayıs'ta gerçekleşen milletvekili seçimlerine CHP listelerinden giren DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi; dün gerçekleşen Meclis Başkanlığı seçimlerinde CHP'nin çıkardığı adayı desteklemek yerine kendi adaylarını çıkarıp oylarını bu şekilde kullandı.

HER PARTİ KENDİ ADAYINI ÇIKARDI
AK Parti ve MHP'nin adayı Numan Kurtulmuş olurken; CHP'nin adayı ise Tekin Bingöl oldu. Gelecek ve Saadet Partisi, Serap Yazıcı Özbudun'u Meclis başkanlığına aday gösterdi. DEVA Partisi ise Mustafa Yeneroğlu'nun TBMM Başkan adayı olduğunu duyurdu. Oylama sonucunda Kurtulmuş TBMM Başkanı oldu.

"BÜYÜK BİR SİYASİ NEZAKETSİZLİK"
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise bu durumu sosyal medya hesabından eleştirdi. Erol şu ifadeleri kullandı: "Dün TBMM Başkanlık seçiminde, listelerimizden seçilen Deva Partili, Saadet Partili ve Gelecek Partili milletvekillerinin partimizin Meclis Başkanı adayına oy vermeyerek kendi adaylarını çıkarmaları büyük bir siyasi nezaketsizliktir. Partimiz bu devşirme siyasetini bırakarak acilen kendi değerlerine dönmelidir. (nokta)"

Etiketler CHP TBMM başkanlığı deva gelecek saadet partisi
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