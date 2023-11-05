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CHP'den Erdoğan'a Özgür Özel yanıtı: ''Kabus dolu günler başlayacak''

CHP'den Erdoğan'a Özgür Özel yanıtı: ''Kabus dolu günler başlayacak''
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Rize'deki açılış töreninde isim vermeden CHP'nin yeni lideri Özgür Özel'i hedef alan açıklamalarının ardından CHP'den, "Tayyip Erdoğan için kabus dolu günler başlayacak" yanıtı geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de yaptığı konuşmada, 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu döneminden sonra CHP'nin 8. Genel Başkanı olarak seçilen Özgür Özel'i hedef aldı.

"Bay bay Kemal kime 'bay bay' dedi? Edirne'deki terörist başı Demirtaş'a, Kavala'ya 'bay bay' dedi" sözlerini kullanan Erdoğan, "Kazanan zat da Demirtaş ve Kavala'ya selam verdi. Al birini vur diğerine. Bunların birbirinden farkı yok. Terör örgütleriyle beraber omuz omuza yürüdüler. 12-13 seçim kaybettin, hep onlarla beraberdin. Kazanan, sen de onlarla beraberdin" diye konuştu. 

"BUNDAN SONRA ERDOĞAN BELİRLEMEYECEK"

Erdoğan'a yanıt CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'tan geldi.

 Halk TV canlı yayınında konuşan Özçağdaş, Erdoğan'a şöyle yanıt verdi:  

"CHP'nin ideolojik politik hattını Tayyip Erdoğan'ın belirlemesi hakkı da haddi de değildir. CHP yurttaşları ne diyecekse onu söyler. Yurttaşlar da onun kararını verir. CHP'de en çok eleştirdiğimiz, 'aman ne derler?' siyasetinin bizi kilitlemesidir. Çok önemli fırsatlara rağmen, kazanmak için neredeyse her koşulun kaybetmemizin nedeni de budur. 

CHP çok uzun yıllar önce 'ortanın solu' olduğunu, Sosyalist Enternasyonel'in bir parçası olduğuna karar vermiş bir partidir. CHP inadına 'barış', inadına 'kardeşlik' diyecektir. Erdoğan'ın zili zehirli bir dildir. Bizim o dille bir işimiz yok. Bizim hareket tarzımızı da Tayyip Erdoğan belirlemeyecektir. Tayyip Erdoğan için kabus dolu günler başlayacak. Bundan sonra kendisinin çizdiği ideolojik politik hattın içerisinde davranan bir CHP görmeyecek."

Erdoğan açılış töreninde isim vermeden Özgür Özel'i eleştirdiErdoğan açılış töreninde isim vermeden Özgür Özel'i eleştirdiPolitika

 

Etiketler Suat Özçağdaş recep tayyip erdoğan kabus dolu günler
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