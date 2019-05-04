CHP'den Erdoğan'a sert yanıt: ''Soluğu Yüce Divan'da alabilir!''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün MÜSİAD'ın 25. Olağan Genel Kurulu'nda İstanbul seçimleri için yaptığı "yeniden seçime gidelim" çağrısına CHP'den çok sert bir tepki geldi. CHP Parti Sözcüsü Öztrak, "Bir yandan biz YSK'yı tehdit etmiyoruz diyorlar, YSK'yı zan altında bırakıyorlar" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul seçimlerinde itiraz sürecine yönelik basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarına tepki gösteren CHP parti sözcüsü Faik Öztrak, "Ortada bir oyun da şaibe de yok ortada hazımsızlık var. YSK'yı zan altına almaya başladılar. YSK'yı baskı altına almayı bırakın. CHP hedef gösteriliyor., partimize kara çalmaktan vazgeçmiyorlar" dedi.

İşte Öztrak’ın açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün MÜSİAD'ın genel kurulunda "Oynanan bir oyun, yolsuzluklar var. Gidelim millete, milli irade nasıl bir karar veriyorsa başımız gözümüz üstüne deriz onu kabulleniriz" demişti.

"YSK'yı zan altına da almaya başladılar. Bir yandan biz YSK'yı tehdit etmiyoruz diyorlar, YSK'yı zan altında bırakıyorlar. 16 Nisan referandumunda, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminde sorun yok. Ama bir tek vatandaşın kendilerine vermediği Ekrem İmamoğlu'na verdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sorun var. Seçimde yolsuzluk varsa onu gücü elinde tutanlar yapar. İnceleniyor, aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı sayılıyor. Maddi temeli olan hiçbir iddia ortaya çıkmıyor. Bir türlü Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı'yla ilgili itirazları durmuyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı seçim yenilemesi için yeni kriter ortaya koymuş. Yarım puan fark olursa seçim yenilenir... Artık şu kılavuzları değiştirsin. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir seçim hukuku yok. Bush, Al Gore karşısında 500 oyla kazandı.

Ekrem İmamoğlu'nun kazandığını kabul etmelerinin zamanı geldi. Milletin gerçek meselelerine odaklanmanın zamanı geldi. YSK'yı aklayacak tek bir şey vardır. Seçim hukukuna ve içtihatlarına uygun davranmasıdır."

Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK'nın tehdit edildiğine yönelik eleştirisiyle ilgili şunları kaydetti: "Engin Altay ben sizi Kızılay'da yürütmem dese tehdittir. Değerlendirmede bulunuyor. YSK bunu bir tehdit olarak algılamadı. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı bu ülkenin kurumuna bunu yaparsanız aklanırsınız demek tehdittir, zan altında bırakmaktır."

Erdoğan'dan ''yeniden'' seçim mesajı: ''Millete gidelim !''