CHP'den Kılıçdaroğlu paylaşımı: Başlıyoruz

CHP, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklandığı gün parti Genel Merkezi önünde yaptığı konuşmadan kesitler içeren bir video yayınladı.

Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanları, 6 Mart’ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya gelerek ittifakın Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıklamıştı.

CHP resmi hesabından; Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının ilan edilmesinin ardından Genel Merkez önünde yaptığı konuşmadan bir kesiti "Ben uzun bir yolculuktan geldim. Yol boyunca heybemi, bu güzel ülkenin insanlarının öyküleriyle doldurdum” mesajıyla bu akşam sosyal medya hesabında yayınladı. Videonun başlangıcında ‘Başlıyoruz’ ifadesi yer aldı.

Videoda, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının şu bölümleri yayınlandı:

“Bir adaydan öte, bir değişimin temsilcisi olarak karşınızdayım. Bereket, huzur ve adalet hasretinin de adayıyım. Ben, uzun bir yolculuktan geldim. Yol boyunca heybemi bu güzel ülkenin insanlarının öyküleriyle doldurdum. Bize ‘kader’ dedikleri bu nizamı değiştirmek istiyoruz.

Sevgili halkım, kimler aday biliyor musunuz? Ekmek teknesi gasp edilen kağıt toplayıcılarının deposuna gittim, çaylarını içtim. İşte oradaki Baver Bey aday. Şanlıurfa’da evladı için nöbet tutan Emine Şenyaşar’a sarıldım. Emine Hanım adaydır. Maden işçisi Rıdvan’ın ailesini ziyaret etmiştim. Rahmetli Rıdvan’ın oğlu Emrullah adaydır. Tüm depremzedeler aday. Torbacılara öldürttükleri Sinan Ateş’in eşi Ayşe Hanım da aday. KPSS’de derece yapmasına rağmen atanamayan Salihcan’ı dinlemiştim. Salihcan da aday. Gezi Parkı davasında haksız yere hapis yatan şehir plancı Tayfun’un biricik kızı, Vera’mız da aday.

“SEVGİLİ HALKIM EYVALLAH, BAŞLIYORUZ”

Ekmeği, suyu, geleceği çalınmış o 84 milyon, o 84 milyon da aday. Çaldıkları 418 milyar doları geri isteyen herkes aday. Bu, topyekûn bir değişimin başlangıcı. Hak ettiğimiz düzeni hep beraber kuracağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Sevgili halkım eyvallah, başlıyoruz.”