CHP'den seçim açıklaması: Herkes seçim istiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, ülkenin erken seçime ihtiyacı olduğunu söyleyerek "Herkes seçim istiyor" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, ülkenin erken seçime ihtiyacı olduğunu söyleyerek "Herkes seçim istiyor" dedi. Doğanın korunması gerektiğini belirten Akın, yeşil dönüşüme ihtiyaç olduğunu belirtti.

Akın, Balıkesir Burhaniye Belediyesi tarafından düzenlenen Burhaniye 2. Kitap Fuarı’nın üçüncü gününde yapılan "Enerjide Yeşil Dönüşüm ve Türkiye" konulu söyleşide konuştu.

Burada erken seçim olması gerektiğini söyleyen CHP'li Akın, "İnşallah seçim olur. Bu ülkenin artık seçime ihtiyacı var. Çünkü şu anda iktidardakiler zaten ülkeyi yönetmiyor. 'İnşallah seçim olur' kelimesini gittiğimiz bütün illerde duyuyoruz. Herkes seçim istiyor, çünkü artık ülkeyi yönetemeyen ve Genel Başkan’ımızın da dediği gibi savrulan bir Türkiye haline getirdiler. Yarın seçim olsa Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarıyla seçime hazır. Seçim bildirgesi çalışmalarımızı uzun zamandır yapıyoruz" dedi.

Yeşil dönüşüme ihtiyaç olduğunu belirten Akın, doğanın korunması vurgusu yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"Doğanın da bize dayattığı gibi, ‘benimle oynama yakarım sizi, benimle oynamayın hasta ederim sizi’ dediği gibi, ‘benim yollarımla, havzalarımla oynamayın, yataklarımla oynamayın, sizi ezip geçerim’ dediği gibi bir yeşil dönüşüme ihtiyaç var bir kere, bu kesin. Biz de yeşil dönüşüm adı altında çalışmamızı yaptık. Bir kere dünyada artık bir yeşil dönüşüm var. Bütün dünyada var. Avrupa'da yeşil mutabakat var. Şunu net olarak söyleyeyim; Cumhuriyet Halk Partisi ve millet ittifakı olarak, hep birlikte ülkemizin yeşil dönüşümünü biz yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında Türkiye'nin yeşil mutabakatını biz yapacağız.