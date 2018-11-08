CHP'li Ahmet Akın: Asgari ücretli bu kış nasıl ısınacak ?

Akın, bir ton kömürün Ekim ayında ortalama bin 131 liraya satıldığı belirterek, “Bu yılın başında tonu 793 lira olan kömür 338 lira arttı. Asgari ücretlinin aldığı ücret bu kadar arttı mı? Hayır! Vatandaşlar kara kara düşünüyor ama vatandaşı düşünen yok” dedi.

CHP’li Milletvekili Ahmet Akın, 2009 yılından bu yana kömür fiyatlarındaki artışı açıkladı. 2009 yılının Ocak ayında kömürün tonun ortalama 441 lira olduğu belirten Akın, 9 yılda kömürün 2,6 kat artarak bin 131 liradan satıldığını bildirdi. Bu yılın Ocak ayında tonu 793 liraya satılan kömürün Ekim ayında 338 lira artışla bin 131 liraya satıldığı belirten Ahmet Akın şunları söyledi:

“Kömür fiyatların yılın başından bu yana yüzde 30 arttı. Asgari ücretlinin, emeklinin, memurun, işçinin aldıkları maaş yüzde 30 arttı mı? Hayır! Peki bu vatandaş ne yapsın? Vatandaşlarımız ekmeğinden, yemeğinden, ısınmasından kısıyor. Kış geldi. Vatandaşımız ne yakacak düşünen var mı? Vatandaşlar kara kara düşünüyor ama vatandaşı düşünen yok!”

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, dolardaki düşüşün de devam ettiğini hatırlatarak, “Dolar, 7 liradan 5 lira 40 kuruşa kadar düştü. Doları bahane ederek doğalgaz ve elektrikte yüzde 30’a varan zamlar yapıldı. Dolar düştü ama doğalgaz ve elektrikte düşüş yok. Bu zamlar ne zaman geri alınacak? Bir ayı aşkın bir zamandır söylüyorum. Bu zamlar derhal geri alınmalı. Enerji şirketlerine indirim yapıldı ama vatandaşa indirim yok. Vicdanı olmayanlar vatandaşın derdinden nasıl anlasın?” diye konuştu.