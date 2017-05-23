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  4. 23 Mayıs 2017 19:58

CHP'li Akın süt üreticilerinin sesi oldu

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın, süt üreticilerinin sorunları hakkında konuştu.

CHP'li Akın süt üreticilerinin sesi oldu
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CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın Balıkesirli süt üreticilerinin sorunlarının yakın takipçisi. Daha önce de birçok kez TBMM Genel Kurulunda söz alarak süt üreticilerinin sıkıntılarını anlatan ve çözüm talep eden Akın, "21-27 Mayıs Dünya Süt Haftası" dolayısıyla bugün de süt üreticilerinin çözüm bekleyen sorunlarını konuştu.

Ahmet Akın’ın TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşma şöyle “Şu anda Dünya Süt Haftası içerisindeyiz. Balıkesir de süt ve süt ürünlerinde büyük bir üretime sahip bir ilimiz fakat asla ve asla hak ettiklerini alamıyorlar. Süt, sudan ucuz durumda. Ya yapılması gerekenler yapılmıyor ya da Bakanlık gerekli görevi yerinde yapmıyor. Onun için buradan uyarıyoruz Bakanlığı: Lütfen, köylüye sahip çıkın. Hayvancılıkla uğraşanlar, sütle uğraşanlar birer birer iflas ediyorlar, icralar kapıda bekliyor. Her fırsatta millîlik ve yerlilik vurgusu yapan AKP, maalesef, ülkemizi ithal hayvan cenneti hâline getirdi, köylüye destek olacağına köstek olmaya devam ediyor.

Başta Balıkesir olmak üzere ülkemizin her bölgesinde hayvancılığımızın gelişmesi, üreticimizin mağdur olmaması için yetkilileri ve Bakanlığı derhâl ve acilen göreve davet ediyorum. Köylerimiz boşalıyor, köylerde yaşlılar kaldı, torunlarına hasret gidiyor herkes”

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