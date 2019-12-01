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  4. 01 Aralık 2019 09:18

CHP'li başkan tasarrufla AK Partili başkanın borcunu ödedi

Artvin Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili Demirhan Elçin, kendisinden önce bulunan AK Partili belediyenin borcunu tasarrufla ödedi.

CHP'li başkan tasarrufla AK Partili başkanın borcunu ödedi
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Artvin Belediye Başkanı CHP’li Demirhan Elçin AK Partili eski yönetimden kalan 51 milyon liralık borcun, 4.5 milyon lirasını kapattı.

Koltuğu 3 milyar lira borçla devralan CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, 6 ayda 124 milyon lira tasarruf yapmasının ardından, Artvin Belediye Başkanı CHP’li Demirhan Elçin de, AKP’li eski yönetimden kalan 51 milyon liralık borcun, 4.5 milyon lirasını kapattı.

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre göreve geldiğinde kasada sadece 37 bin lira olduğunu belirten Elçin, “35 milyon liralık bütçe ile, 51 milyon lira borç yükünü üstlendik. Yapılan tasarruflar ve mali disiplin ile 37 bin lirayı 1 milyon liraya çıkardık. Aylık 700 bin lira olan bütçe açığını, 300 bin liraya indirdik” dedi.

Sözcü

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