CHP'li Nazlıaka, Erdoğan'ı azmettiricilikle suçladı

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Kendisi bundan sonra bir siyasetçinin başına gelecek şiddet olayının azmettiricisi olmuştur. Erdoğan, şiddet uygulayanları adeta kutsamıştır" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize’de karşı karşıya kaldığı provokasyon girişimi için kullandığı “daha neler olacak neler, bunlar iyi günler” sözlerine tepki gösterdi.

ANKA'nın haberine göre, Nazlıaka, "Kendisi bundan sonra bir siyasetçinin başına gelecek şiddet olayının azmettiricisi olmuştur. Erdoğan, şiddet uygulayanları adeta kutsamıştır" dedi.

Nazlıaka, 81 ilde kadınların sorunlarını dinleyip haklarını anlattıkları "YaşamHak" projesi için bulunduğu Ordu'da, dün Tirebolu CHP İlçe Başkanlığı'nda kemençeyle karşılandı. Nazlıaka, "Kadına yönelik şiddetle her alanda mücadele ediyoruz. İl il, sokak sokak geziyoruz" dedi ve kadın örgütlenmelerini mahalle düzeyinde de tamamlayacaklarını söyledi.

Nazlıaka; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın kadına şiddet ve çocuk istismarı ile ilgili sözlerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e yönelik provokasyon girişimi ile ilgili açıklamalarını ANKA Haber Ajansı’na değerlendirdi. Nazlıaka, şunları söyledi:

"ŞİDDET OLAYLARININ AZMETTİRİCİSİ OLMUŞTUR"

Erdoğan'ın bir muhalefet partisinin genel başkanıyla ilgili söylemiş olduğu sözler, hem şiddet üretici hem de cinsiyetçi. Kendisini kınıyorum. Kendisi bundan sonra bir siyasetçinin başına gelecek şiddet olayının azmettiricisi olmuştur. Ülkeyi yöneten kişiden beklenen, herhangi bir vatandaşa yönelik bir şiddet olduğunda, bunun yanlış bir şey olduğunu söyleyip kınamak, bununla ilgili soruşturma, kovuşturma süreçlerini başlatmaktır.

Ama Erdoğan, yaptığı açıklamada şiddet uygulayanları adeta kutsamıştır. Bizler muhalefet partisi temsilcileri olarak sokaktayız, ama AKP sokağa çıkamıyor. O yüzden bizim sahaya çıkmamızdan rahatsız oluyor. Onun belirlediği illere gideceğiz diğerlerine gitmeyeceğiz, diye bir şey yok. Devleti yönetenler kullandıkları dille üslupla örnek oluşturmak zorundadırlar. Toplumda şiddetin artma sebebi, sorunun cevabını otomatik görüyoruz.

"‘TOLERE’ AKLA, MANTIĞA SIĞMAZ"

Bakanın, 'Pandemide kadına yönelik şiddette tolere edilebilir artış vardır' cümlesi akla, mantığa sığmaz. Bakan şuursuz bir bakan zaten. Göreve geldiği ilk gün koruma altındaki bir çocuğu deşifre etmesiyle kendisinin nasıl bir bakanlık potansiyeli sergileyeceğini ele vermişti. Kınıyoruz. Şiddetin tolere edilebilir yanı yoktur. Tek bir kız kardeşimizi bile kaybetmeye tahammülümüz yoktur.

ANKA