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CHP'li vekil Özgür Özel'i kürsüye ''çırağımdı'' diyerek çağırdı

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CHP Milletvekili Engin Altay, Sinop mitinginde CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel'i "Benim çırağımdı" diyerek kürsüye çağırdı.

Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop'ta İskele Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Özel'den önce kürsüde konuşan CHP'li vekil Engin Altay'ın sözleri ise dikkat çekti.

Engin Altay, konuşmasında Özgür Özel'in bir zamanlar CHP'de Grup Başkanvekilliği yaptığını, şimdi ise Genel Başkan olduğunu belirterek, "Düne kadar benim kardeşim, hatta benim çırağım sayılabilecek Özgür Özel'e 'hoşgeldiniz' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu sözlere CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise şöyle yanıt verdi:

 "Ben mecliste çıkarım, güzel bir konuşma yaparım, telefon çalar bakarım Kazım Altay. Engin ağabeyimizin rahmetli babası. 'Çok iyi dedin’ der, ‘En sevdiğim grup başkanvekili sen' der. Ben gülerim 'Engin ağabey var, Engin ağabeyi çok daha sevmiyor musun' derim. Der ki, 'evladım olarak severim ama grup başkanvekili olarak seni severim. O beni dinlemiyor bazen' derdi. Ve bana derdi ki bir gün Sinop’a genel başkan olarak geleceksin. "

Etiketler engin altay CHP özgür özel benim çırağımdı çırak
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