CHP'liler Meclis Genel Kurulu'nu terk etti

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması TBMM'de gerginliğe neden oldu. CHP milletvekileri Genel Kurul salonunu terk etti.

CHP istanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları davasında 25 yıl hapis cezası alması ve tutuklanması sonrası CHP milletvekilleri Meclis Genel Kurulu'nu terk etti.

Tutuklama kararı sonrası CHP'de hareketli dakikalar yaşandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla genel merkezde MYK toplantısı yapılırken, CHP grubu da Meclis'te toplandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel başkanlığında basına kapalı gerçekleşen toplantı, 45 dakika sürdü.

Toplantı sonrası milletvekilleri Genel Kurul salonuna gitti. Genel Kurul'da konuyla ilgili söz alan Özgür Özel, karara sert tepki gösterdi.

Karar için "Bu etkin olay faşizmin tescilidir" ifadesini kullanan Özel, "CHP bu faşizmle mücadelesini bugünden sonra da gösterecektir. Enis Berberoğlu da halkın seçtiği milletvekilleri de bu saray rejiminin baskısına ve zulmüne hayır diyenler emin olsun, biz güçlüyüz biz kazanacağız" diye konuştu.

Özel'in konuşması sonrası CHP milletvekilleri Genel Kurul salonunu terk etti.

25 YIL HAPİS CEZASI

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT TIR'larının durdurulması olayına ilişkin CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapisle cezalandırdı ve tutuklanmasına karar vermişti.

GÖNDERİLECEĞİ CEZAEVİ BELLİ OLDU

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı. Berberoğlu, Maltepe Cezaevi'ne gönderilecek.