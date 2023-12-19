CHP’nin asgari ücret talebi belli oldu

Asgari Ücret Tespi Komisyonu'nun toplantıları devam ederken CHP'li Milletvekili, Veli Ağbaba, CHP'nin asgari ücret teklifini açıkladı.

Asgari Ücret Tespi Komisyonu'nun toplantıları devam ederken CHP Malatya Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Veli Ağbaba, asgari ücret ile ilgili açıklama yaptı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında asgari ücret hakkındaki çalışmalarının tamamlandığını belirterek şunları kaydetti:

“Asgari ücret görüşmelerinin başlamasıyla beraber birçok farklı rakam söylenmeye başladı. Biz bu konuda çalışmamızı tamamladık. Devletin resmi kurumlarının yaptığı açıklamalara ve oranlara istinaden asgari ücretin olması gereken sınırları tespit etti.

Asgari ücretin yıllık tespit edilmesiyle ilgili hükümet tarafından yapılan açıklamalar, ülke gerçeğiyle örtüşmüyor. Gerçekleşen enflasyon oranlarının beklentilerin çok üstünde seyrettiği dikkate alındığında, açıklanacak 1 yıllık asgari ücretin enflasyon karşısında 6 ay dahi dayanamayacağı ve eriyeceği bir gerçektir. Bu nedenle geçen yıl olduğu gibi asgari ücretin 6 aylık periyotlar halinde belirlenmesi en doğru yol olacaktır.”

‘RESMİ RAKAMLARI DİKKATE ALDIK’

Çalışmalarını resmi rakamları dikkate alarak yaptıklarını söyleyen Ağbaba şlunları belirtti:

"Asgari ücret hesabında devletin açıklamış olduğu resmi verilerle, TÜİK ve Merkez Bankası verilerini dikkate alarak bir hesap yaptık. 1 Temmuz 2023’te belirlenen 11 bin 402 lira asgari ücretten sonra TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranları şu şekilde gerçekleşti. Temmuz ayında enflasyon yüzde 9,49, Ağustos ayında yüzde 9,09, Eylül ayında yüzde 4,75, Ekim ayında yüzde 3,43, Kasım ayında da yüzde 3,28 olmuştur. Son 2 ayda hükümetin kasıtlı olarak enflasyon verilerini düşük göstermeye çabaladığının da farkındayız. Ancak şu anki haliyle dahi aralık ayı enflasyonunun yüzde 3’ten az olamayacağı açıktır. Öncelikle asgari ücret tespitinde bu enflasyon kayıplarının eklenmesi gereklidir.

Ayrıca; 2023 yılı TÜİK tarafından 3 çeyrekte büyüme rakamlar açıklandı. 1 çeyrekte 4,0 ,ikinci çeyrekte 3,9 , üçüncü çeyrekte 5,9 büyüme gerçekleşmiştir. Yıllık büyüme ortalaması 4,6 olmuştur. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GYSH) büyürken emekçilerin büyümeden pay almaması söz konusu olamaz. Asgari ücret hesaplanırken büyüme rakamının da hesaba katılması ve emekçilerin hakkı olan payı GSYH'den alması gereklidir.

Diğer yandan, Merkez Bankası 2024 yılı için enflasyon beklentisini yüzde 36 olarak açıklamıştır.

Asgari ücret hesabında 2024 enflasyon beklentisinin hesaba katılması gerekmektedir. Zira asgari ücret açıklandığında henüz çalışanların eline geçmeden erimeye başlamaktadır. Emekçiler ocak ayı maaşlarını almadan kayba uğramaktadır.

Tüm bu esaslar dikkate alınarak; TÜİK’in açıkladığı Temmuz'dan itibaren gerçekleşen enflasyon, TÜİK’in açıkladığı 2023 GSYH rakamlarıyla büyümeden emekçinin alması gereken pay, Merkez Bankası'nın 2024 için beklentisi olan enflasyon oranı dikkate alınarak; 2024 yılı Ocak-Temmuz dönemi için açıklanacak olan asgari ücretin en az net 19 bin 372 lira olması gerekmektedir. Hükümet tarafından bu rakamların altında yapılacak olan herhangi bir teklif, asgari ücretlinin kayıplarını telafi edemez. Yıllık bazda açıklanacak bir asgari ücret enflasyonist ortamda hızla eriyeceği için ülke gerçekliklerine uymamaktadır.

EN AZ NET 19 BİN 372 LİRA

Devletin açıkladığı verilere göre yapmış olduğumuz asgari ücret hesabı zaten resmi rakamlara göre yapılmış en düşük asgari ücret hesabıdır. ENAG gibi bağımsız kuruluşların, sendikaların açıkladığı enflasyon rakamlarına, sokağın reel enflasyonuna göre hesaplanmış olsa bundan çok daha yüksek çıkacağı açıktır. Ocak-Temmuz 2024 dönemi için bizim teklifimize göre, asgari ücretin en az net 19 bin 372 lira olması gerekmektedir.”