CHP’nin ''Barış Pehlivan'' randevusu iptal edildi

CHP heyeti, cezaevine girecek olan Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan’ın durumunu görüşmek üzere Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret edecekti. Bugün saat 12.00'deki randevu, görüşmeye 30 dakika kala iptal edildi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığındaki heyet, bugün saat 12.00’da, cezaevine girmeye hazırlanan gazeteci Barış Pehlivan’ın durumunu görüşmek üzere Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya gelecekti.

Randevunun, görüşmeye 30 dakika kala iptal edildiğini belirten Ali Mahir Başarır, Yılmaz Tunç’a tepki gösterdi:

Görüşmeye dakikalar kala, Adalet Bakanı çok önemli bir işi olduğunu belirterek iptal etti. Sebepsiz ve devlet nezaketine uymayan bir biçimde iptal etti.

Barış Pehlivan’ın durumu görüşme için bu görüşmeyi yapacaktık. Bugünkü görüşmenin konusu bir adalet arayışıydı. Ben buradan sormak istiyorum Adalet Bakanı’na.

Adaletten daha önemli ne işi olabilir? Kendisini aradım, durumu anlattım. O da telefonu kapatmadan ajandasına bakıp Çarşamba günü saat 12.00’da arkadaşlarımızla görüşebileceğini söyledi. Yarım saat kala görüşme iptal edildi.

DENETİMLİ SERBESTLİK TALEBİ REDDEDİLDİ

Barış Pehlivan, 2 Ağustos’ta Cumhuriyet’te yer alan ‘5’ başlıklı köşe yazısında 5. kez cezaevine gireceğini açıkladı. 31 Temmuz'da çıkarılan yasadan faydalanmak için talepte bulunduğunu belirten Pehlivan, infaz hakimliğinden çıkacak karara göre, cezaevine girip girmeyeceğinin netleşeceğini söylemişti. Barış Pehlivan’ın denetimli serbestlik talebi ise reddedilmişti.

ADALET BAKANLIĞI İPTALİN GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Ali Mahir Başarır’ın tepkisi sonrası Adalet Bakanlığı’ndan şu açıklama yapıldı:

CHP’nin TBMM Grubu’ndan yapılan basın duyurusunda ‘Gazeteci Barış Pehlivan’ın yaşadığı hukuksuzluğa ilişkin görüşecek ve basın açıklaması yapacak’ şeklinde ifadeler kullanılması ve basında bu yönde haberler çıkması üzerine görüşme içeriğinin nezaket ziyaretinden öte devam eden bir yargı süreci hakkında olduğu anlaşılmıştır.

Anayasamızın 138. maddesinde ‘Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasa, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz’ hükmü karşısında, talep edilen görüşmenin yargı süreci ile ilgili olduğu anlaşıldığından ilgililerin yapmış olduğu randevu talebi iptal edilmiştir.