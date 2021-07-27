Cumhur İttifakı'nı eleştiren MHP'li başkan görevden alındı

Cumhur İttifakı'nı eleştiren bir paylaşım yapmasının ardından MHP Çaycuma İlçe Başkanı Ersin Akyüzgörevinden alındı.

AK Parti Çaycuma Teşkilatı ve AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu’nu Cumhur İttifakı'na uygun hareket etmemekle suçladığı MHP Çaycuma İlçe Başkanı Ersin Akyüz, görevden alındı.

Ersin Akyüz'ün sosyal medyada ittifakı eleştiren bir paylaşım yapmasının ardından görevden alınması dikkati çekti.

MHP İl Başkanı Varol Demirköse, ilçe başkanı Ersun Akyüz'ün görevden alındığını doğrulayarak, "Karar genel merkezimizin takdiridir. Teşkilatımız bugün itibariyle kapatıldı. Şu ana kadar yeni bir atama yapılmadı" dedi.

"ONA GÖRE HAREKET EDİN"

Gazete Duvar'ın haberine göre; Ersin Akyüz söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “MHP Çaycuma İlçe Teşkilatı Sayın Genel Başkanımız, liderimiz Devlet Bahçeli beyin talimatları emirleri doğrultusunda Cumhur İttifakını savunup ona göre hareket etmektedir. Ama ittifak Ortağımız ilçemizde aynı özveriyi göstermemektedir. İttifak ortağımızın İlçe Başkanı ve ilçemizin milletvekili aynı özveriyi göstermemektedir. Arkadaşlar Sayın Cumhurbaşkanımızı talimatlarını neden dinlemiyorsunuz? 2023 ve 2024 seçimleri çok uzak değil. İttifak ruhu bizim için beka meselesi, sizlerde bu ittifak ruhuna saygı duyup ona göre hareket edin."

Gazete Duvar