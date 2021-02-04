Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Arslan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AYM Başkanı Zühtü Arslan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmeyle ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Erdoğan ayrıca, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü İsmail Koyuncu, Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar ve Çukurova Üniversitesi Rektörü Meryem Tuncel'i de ayrı ayrı kabul etti.